Domínguez: «La responsabilidad política consiste en actuar antes de que el problema sea irreversible»

«No hacer nada también es tomar una decisión»

En esta nota consignada a 7Paginas, Domínguez fue contundente al advertir sobre los costos de no encarar la reforma: «El verdadero riesgo es mirar para otro lado mientras la Caja se vuelve cada vez más difícil de sostener», sostuvo. Y agregó: «La peor injusticia sería no hacer nada. Porque no hacer nada también es tomar una decisión. Es permitir que el déficit siga creciendo, que la Caja se debilite y colapse».

Para la senadora, la discusión de fondo no pasa por estar a favor o en contra de los derechos previsionales, sino por garantizar la sustentabilidad del sistema en el tiempo.

Defender la Caja, explicó, significa cuidar tanto a los jubilados actuales como a los trabajadores activos y a quienes se jubilarán dentro de cinco, diez o veinte años.

Asumir el costo de decidir

La legisladora enmarcó su voto como un acto de responsabilidad política antes que como una posición cómoda. «Prefiero asumir el costo de una decisión difícil antes que cargar con la culpa de no haber hecho nada cuando la provincia más lo necesitaba», afirmó, y remarcó que «la responsabilidad política consiste en actuar antes de que el problema sea irreversible».

En esa línea, sostuvo que gobernar y legislar implican tomar decisiones difíciles: «Lo más sencillo sería decir siempre que no. Lo más cómodo sería rechazar cualquier iniciativa sin sentarse a discutir una sola coma. Pero esa no es la función para la que nos eligieron los entrerrianos».

El trabajo legislativo que permitió acompañar el proyecto

Domínguez aclaró que su respaldo no fue al proyecto original, sino a una versión modificada tras el debate parlamentario.

«Si este proyecto hubiera llegado al recinto tal como fue presentado originalmente, yo no lo hubiese acompañado», señaló. Producto del diálogo legislativo, se incorporaron cuatro cambios al texto: la reducción de 20 a 15 años del período de cálculo del haber inicial, el mantenimiento de una edad jubilatoria diferencial de 65 años para varones y 60 para mujeres, la eliminación de la jubilación a los 68 años para los nuevos ingresantes al Estado, y un esquema diferenciado de aportes patronales para los municipios (1,5% para los que no generan déficit y 3% para los que sí).

Un proyecto complementario para el control y seguimiento del sistema

Domínguez agregó que, además de su acompañamiento a la reforma, presentó un proyecto complementario —que fue recepcionado— para la creación de una Comisión Técnica de Control y Seguimiento del Sistema Previsional. La iniciativa contempla la participación de los tres poderes del Estado, de trabajadores, de jubilados y de entidades profesionales, con el objetivo de garantizar el monitoreo y la evaluación permanente del sistema.

Una responsabilidad que trasciende la coyuntura

Al cerrar sus fundamentos, la senadora enmarcó su decisión en una idea de responsabilidad de largo plazo: «Los discursos pasan, las leyes pasan, las elecciones también. Pero la responsabilidad con la que actuamos hoy es lo que finalmente queda».