Domínguez: “Me dicen traidora, pero no voy a votar nada que perjudique a los trabajadores ni a los jubilados”

“La Caja de Jubilaciones necesita una discusión seria y responsable y sobre todo en defensa de que el sistema previsional pueda sostenerse en el tiempo”, introdujo la legisladora en diálogo con el programa Puro Cuento (Radio Plaza).

Domínguez fue cuestionada por sectores gremiales luego de que en la sesión de este miércoles acompañara al bloque oficialista en su objetivo de girar el proyecto a dos comisiones y no a cuatro, como pretendía la oposición.

“Se me llamó traidora porque permití el tratamiento de la ley en dos comisiones y se quería mandar a otras, pero todos sabemos que esa propuesta estaba destinada a dilatar y entorpecer la discusión, nada más”, explicó la legisladora.

José María Segura, AJER

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“Esto tiene mucho tilde político y yo creo que insultando y desviando la atención no vamos a llegar a nada. Es una metodología de la vieja política que hoy la gente ya no quiere”, agregó.

Más adelante, Domínguez consideró que “hay mucha desinformación, mucho miedo y mucha mentira” y bregó por “no rechazar por reflejo porque el rechazo automático puede darse en términos partidarios, pero es insuficiente frente al problema del sistema jubilatorio”.

“Tengo un profundo respeto por los gremios porque defienden conquistas y derechos adquiridos, pero hubo alguien acá que no defendió esas conquistas y esos derechos adquiridos. La política tiene que hacerse cargo”, analizó.

“Soy una persona de consenso que trato de escuchar con mucha responsabilidad. Soy opositora, soy peronista y no voy a votar nada que perjudique a los trabajadores ni a los jubilados. Pero tampoco voy a negar que la Caja necesita una discusión”, diferenció.

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“Pienso en mis hijos, en mis sobrinos y en mis nietos que vendrán y quiero que el día de mañana se les pueda dar el derecho de que ellos también se jubilen”, continuó la senadora, al tiempo que marcó que “la reforma no va en contra de nadie, sino que busca hacer sustentable el sistema para que la gente pueda seguir jubilándose”

“Hay muchas cosas que no son tan duras como se creía al principio, porque se escuchó a muchos gremios y salió algo bastante razonable y aparte vamos a trabajarla más. Así que yo confío en que va a salir una buena ley que proteja sobre todo a las futuras generaciones para que tengan derecho a una jubilación digna”, finalizó.

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