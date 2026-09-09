Don Osvaldo vuelve a Concordia con su espectacular gira 2026

Don Osvaldo confirmó su regreso a Concordia como parte de su gira 2026, en una presentación que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año para los seguidores del rock nacional.

La banda se presentará el viernes 6 de noviembre en el Microestadio del Club Estudiantes de Concordia, en el marco de la última gira prevista para este año.

El regreso a la ciudad se producirá después de un 2026 con una intensa agenda de presentaciones por distintos puntos del país. La banda ya pasó por Mar del Plata, La Plata, Corrientes, Santa Fe, Rosario, San Luis, Córdoba, Salta, San Juan y Mendoza, además de presentarse por primera vez en Santiago del Estero.

Durante este recorrido también realizó dos funciones en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas, en la Ciudad de Buenos Aires, mientras se prepara para uno de los desafíos más importantes de su trayectoria: su presentación en el Estadio Club Atlético Huracán.

“Zona Liberada”, el nuevo material

La gira se desarrolla además en el marco de la presentación de “Zona Liberada”, el último material de Don Osvaldo, editado en formato DVD.

Como parte de la promoción especial para el show de Concordia, los primeros 200 tickets adquiridos mediante el sistema online incluirán de regalo un ejemplar del DVD “Zona Liberada”, que podrá ser retirado en el puesto de merchandising el día del recital.

Entradas para el show en Concordia

Las entradas ya se encuentran disponibles de manera online a través de Eden Entradas, además de los puntos de venta físicos habilitados.

En Concordia, el punto de venta físico es Bonato y Bonato, San Luis 1252.

De esta manera, los seguidores de Don Osvaldo en la región ya pueden asegurarse su lugar para una noche que tendrá como protagonista a una de las bandas más convocantes del rock argentino.

La formación de Don Osvaldo

Actualmente, la banda está integrada por:

Patricio Santos Fontanet: voz y coros.

Álvaro Puentes: guitarra.

Christian Torrejón: bajo.

Gabriel Geréz: piano, teclado y coros.

Gastón Videla: guitarra y coros.

Juan Falcone: percusión.

Leopoldo Janin: saxo.

Luis Lamas: batería.

Una historia que continúa

Don Osvaldo representa la continuidad de la historia artística de Patricio Santos Fontanet, quien fue líder de Callejeros hasta 2010.

Posteriormente, el proyecto tomó el nombre de Casi Justicia Social, para finalmente consolidarse como Don Osvaldo desde septiembre de 2014.

A lo largo de esta etapa, la banda editó tres discos de estudio y un DVD: “Casi Justicia Social” (2015), “Casi Justicia Social II” (2019), “Flor de Ceibo” (2022) —también editado en vinilo— y “Zona Liberada” (2025).

Ahora, la banda producida por Rocanmusic llegará nuevamente a Concordia para cerrar su recorrido de 2026, con una presentación que reunirá a sus seguidores de la ciudad y de toda la región.

Don Osvaldo en Concordia: viernes 6 de noviembre, Microestadio Club Estudiantes.

Por Carlos Rodriguez