Dos accidentes de tránsito en Federal: un menor lesionado y un joven con fractura de fémur

Según lo informado a 7Paginas, el primero de los hechos ocurrió alrededor de las 15:15 horas en calle Donovan, entre Echagüe y Anderson, donde un motociclista de 16 años perdió el control de su rodado y terminó cayendo al pavimento. El joven fue trasladado al hospital local, donde se le practicaron suturas por lesiones de carácter leve.

Al momento del accidente, el menor carecía de la documentación obligatoria para circular, por lo que se procedió al secuestró de la motocicleta Yamaha BR 125, color azul, que además no tenía dominio colocado.

Minutos antes, a las 15:10 horas, se produjo un grave accidente en colateral Bernardo, donde un Toyota Etios, conducido por una mujer de 33 años, fue impactado desde atrás por una motocicleta Honda XR 250 cc, color negro con rojo, guiada por un joven de 23 años oriundo de Cimarrón (Distrito Diego López).

El conductor del motovehículo resultó con fractura de fémur, por lo que debió ser trasladado de urgencia al hospital local. En el lugar trabajó personal de la Sección Comando Radioeléctrico y de Criminalística, con intervención de la Unidad Fiscal local, que dispuso el secuestro de la motocicleta.