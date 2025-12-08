7PAGINAS

Lunes 8 de diciembre de 2025
Dos camionetas protagonizaron un violento despiste y vuelco en la Autovía Artigas, a la altura de Chajarí

Un siniestro vial tuvo lugar este lunes alrededor de las 10 de la mañana en la Autovía Gervasio Artigas, kilómetro 316, en la zona de Chajarí, donde dos camionetas que circulaban en sentido Norte–Sur protagonizaron un despiste y un vuelco, en medio de una intensa lluvia y, según las primeras apreciaciones, por el mal estado de la calzada.
De acuerdo a lo informado a 7Paginas, el accidente involucró a una camioneta Ford Ranger, con dominio de Posadas, Misiones, que terminó volcando, y a una Toyota SW4, radicada en Buenos Aires. Tras la colisión entre ambos vehículos, uno despistó mientras que el otro quedó volcado sobre la banquina.

Personal policial intervino rápidamente en el lugar y constató que, afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó lesionado, por lo que no fue necesario el traslado de las personas involucradas a un centro de salud.

Se realizaron las actuaciones correspondientes y se trabajó en la normalización del tránsito, que se vio momentáneamente afectado por el siniestro. Las condiciones climáticas adversas y el estado de la cinta asfáltica habrían sido factores determinantes en el accidente.