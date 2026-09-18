Dos delincuentes de Concordia robaron una moto en Federación y fueron perseguidos por la ruta

Dos hombres mayores de edad, oriundos de Concordia, fueron detenidos este viernes luego de ser acusados de sustraer una motocicleta del frente de una vivienda de la ciudad de Federación y escapar por la Ruta Provincial N° 44.

El procedimiento se concretó alrededor de las 13 horas, cuando una mujer mayor de edad se comunicó con la Policía para informar que momentos antes le habían robado su motocicleta Corven Energy 110 cc, de color negro, que había dejado estacionada frente a su domicilio de calle Pedro Páez con la llave de contacto colocada.

Ante la denuncia, la Policía puso en marcha un operativo de cierre de la ciudad para intentar localizar el rodado y a los responsables.

Persecución por la Ruta 44

El despliegue policial permitió que personal de la Comisaría N° 23 Suburbios detectara la motocicleta y comenzara una persecución.

Finalmente, los efectivos lograron interceptar el rodado en la Ruta Provincial N° 44, a la altura del kilómetro 7.

En el lugar fueron aprehendidos los dos ocupantes de la moto, ambos hombres mayores de edad y con domicilio en Concordia.

La motocicleta fue recuperada y quedó formalmente secuestrada como parte del procedimiento.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Federación avaló el procedimiento policial y dispuso la aprehensión de ambos hombres por el supuesto delito de hurto.

Además, se ordenó el secuestro del motovehículo para continuar con las actuaciones correspondientes.

El procedimiento quedó encuadrado como una detención en flagrancia y la investigación continuará bajo intervención de la Justicia local.

Redaccion de 7Paginas