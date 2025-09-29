Dos delincuentes de Federación Robaron una moto y fueron interceptados en zona de La Bianca

La policía informó a 7Paginas, que el hecho se produjo en calle Dr. Chessini al 130, donde desconocidos robaron una motocicleta Guerrero Trip 110 de color negra. Tras la denuncia, efectivos policiales analizaron registros fílmicos que permitieron detectar que el rodado, junto a dos ocupantes, había salido de la ciudad.

De inmediato, se dio aviso a las ciudades vecinas y, pocas horas después, personal de la Comisaría Sexta de Concordia localizó el vehículo y detuvo a sus ocupantes: un joven de 24 años de edad y un menor de 16 años de edad, ambos con domicilio en Federación.

Tras el procedimiento, la moto fue secuestrada y puesta a disposición de la justicia. El menor fue trasladado a la Comisaría del Menor y la Familia para su resguardo y posterior entrega a sus familiares, mientras que el mayor quedó alojado en la alcaidía, a disposición de la magistratura interviniente.