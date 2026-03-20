Dos empleados municipales de Concordia en apuros con la justicia, por la desaparición de elementos del corralón municipal

El hecho salió a la luz el pasado 19 de marzo de 2026, luego de que el director del sector radicara una denuncia al constatar la faltante de un gato hidráulico. A partir de allí, personal de la Comisaría Cuarta inició tareas investigativas que permitieron avanzar en el esclarecimiento del caso.

Según dijeron fuentes policiales a 7Paginas, se logró establecer que el presunto autor sería un hombre de 50 años, empleado del propio corralón municipal, quien habría utilizado el motovehículo de un compañero de trabajo para trasladar el elemento sustraído.

En el marco de la causa, la Justicia ordenó una serie de allanamientos que se llevaron adelante en domicilios ubicados en calles Moulins y Federación, y en la intersección de Batalla de Tucumán y Gendarme Ituarte.

Como resultado de los procedimientos, los efectivos lograron el secuestro de prendas de vestir vinculadas a la investigación, dos gatos hidráulicos de color rojo y un motovehículo marca Zanella HJ 125 cc, de color gris.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas, en tanto se intenta determinar la responsabilidad de los involucrados y si existen más elementos faltantes dentro del corralón municipal.