Dos empresas presentaron propuestas para construir 10 viviendas en Chajarí

El acto licitatorio se realizó en la sede del IAPV y fue encabezado por el presidente del organismo, Manuel Schönhals, quien estuvo acompañado por los vocales Luis Uriona y Aníbal Steren; el escribano delegado de la Escribanía Mayor de Gobierno, Sebastián Ibarra; representantes de las empresas oferentes y personal técnico de la repartición, entre otras autoridades.

Las dos propuestas económicas presentadas pertenecen a la empresa Mecall SRL por un monto de $684.485.181,41 y a la empresa Incar S.A. con un presupuesto de $694.940.865,88. El presupuesto oficial de la Licitación Nº04/2025 fue de $720.624.673.

Las 10 viviendas se destinarán a personal de la Mutual de la Asistencia Integral del Personal Policial de Entre Ríos (Maiper) y se ejecutarán a través del programa Ahora tu Hogar. Las mismas se construirán en un terreno cedido al IAPV por la Municipalidad de Chajarí en el barrio Curiyú, ubicado entre las calles José Iglesias, 1° de Mayo, Corrientes y Concejal Brarda. Cabe recordar que este proyecto tuvo su licitación el 19 de julio del 2023 durante la gestión anterior del gobierno provincial, con fondos del Programa Primero Tu Casa, proceso que luego se dio de baja con el cambio de gestión.

«La ejecución de nuevas viviendas es muy importante para cada localidad, porque demanda mano de obra local, lo cual genera empleo y crecimiento económico, asegurando mejores condiciones de vida y reafirmando la pertenencia de sus pobladores al lugar que habitan», afirmó Schönhals luego de la apertura de los sobres.

«Esto es el resultado de un trabajo conjunto por el bienestar de sus comunidades, que permitirá incluir nuevas soluciones habitacionales a diversas localidades de la geografía entrerriana», señaló el funcionario, refiriéndose a la tarea que desarrolla el gobierno provincial con los diferentes municipios y las entidades intermedias.