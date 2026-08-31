Dos episodios de crisis durante el fin de semana reavivan la preocupación por la salud mental en Concordia

Dos situaciones de riesgo suicida ocurridas durante el fin de semana en Concordia demandaron la intervención de personal policial y del servicio de emergencias 107, poniendo nuevamente en evidencia la complejidad de una problemática que requiere respuestas integrales y un abordaje especializado.

Según pudo saber 7Páginas, el primero de los episodios ocurrió el sábado alrededor de las 22:30, cuando personas que circulaban por el puente Alvear observaron a una mujer en una situación de riesgo y dieron aviso a la Policía.

Una patrulla llegó rápidamente al lugar y posteriormente solicitó la intervención del servicio de emergencias 107. La mujer, de 33 años, atravesaba una situación de crisis.

De acuerdo con lo informado a este medio, entre los efectivos policiales y el personal sanitario lograron contener la situación y establecer un diálogo con la mujer, quien manifestó estar atravesando una fuerte carga emocional vinculada con circunstancias de su pasado y un complejo presente personal.

Finalmente, la mujer, madre de dos menores, fue trasladada en una ambulancia del servicio 107 hasta el hospital Felipe Heras para recibir la asistencia correspondiente.

Segundo episodio

El segundo caso se registró durante la madrugada del domingo, cuando una joven que se desplazaba como acompañante en una motocicleta, junto a otras personas que circulaban en otro vehículo similar, protagonizó una situación de crisis mientras se dirigían hacia Colonia Ayuí.

Según se supo, la mujer se encontraba visiblemente alcoholizada y, durante el trayecto, tuvo una conducta que generó preocupación entre quienes la acompañaban, quienes lograron intervenir para evitar que se produjera una situación de mayor gravedad.

Al arribar la ambulancia del servicio 107 se produjo un momento de tensión, debido a que la joven presentó una conducta agresiva hacia el personal sanitario. Finalmente, los profesionales lograron controlar la situación y trasladaron a la mujer al hospital Felipe Heras para su atención. Cabe mencionar que un familiar comento al personal sanitario que esta joven mujer ya había protagonizado otros intentos de suicidios.

Una problemática que requiere respuestas integrales

Desde el servicio de emergencias 107 señalaron a 7Páginas que las intervenciones relacionadas con crisis emocionales, conductas autolesivas e intentos de suicidio son situaciones que se presentan con frecuencia y que requieren de una preparación específica por parte de los equipos que intervienen.

La problemática del suicidio es considerada por las autoridades sanitarias como un fenómeno complejo y multicausal, por lo que se recomienda evitar reducir estos episodios a una única causa o circunstancia. La prevención requiere fortalecer las redes de contención, la detección temprana y el acceso a atención profesional.

En Argentina, además, la Ley Nacional de Prevención del Suicidio establece el derecho de las personas que atravesaron un intento de suicidio a recibir atención y contempla estrategias de prevención, asistencia y posvención.