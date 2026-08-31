Dos hombres fueron detenidos en Concordia por tenencia de cocaína y marihuana

Dos hombres mayores de edad fueron detenidos este domingo por la noche en Concordia, luego de ser sorprendidos con envoltorios que contenían cocaína y marihuana durante un operativo preventivo realizado por personal de la Comisaría Segunda.

El procedimiento se desarrolló en la zona ubicada detrás del Hospital Carrillo, en inmediaciones de las calles Saavedra y Rivoli, donde personal motorizado realizaba tareas de patrullaje preventivo.

Según se informó a 7Paginas, durante la recorrida los funcionarios observaron a dos hombres sentados debajo de un árbol, en un descampado situado frente al Hogar de Ancianos. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga, aunque fueron rápidamente reducidos.

En ese momento, los efectivos observaron que los sujetos se habrían descartado de un paquete de cigarrillos. Al revisar su contenido, encontraron varios envoltorios con una sustancia en polvo blanca. Asimismo, fueron localizados otros envoltorios que habían quedado caídos en las inmediaciones.

Ante esta situación, se dio intervención a personal de la División Drogas Peligrosas, que llevó adelante las diligencias correspondientes y confirmó el secuestro de envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína y marihuana.

Tras ser informada de lo ocurrido, la fiscal interviniente, Dra. Macarena Mondragón, dispuso la aprehensión de los dos hombres mayores de edad por el supuesto delito de tenencia simple de estupefacientes.

Finalmente, se realizaron las actuaciones judiciales de rigor correspondientes al procedimiento.