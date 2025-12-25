Dos jóvenes de Concordia venían de una fiesta de Navidad y terminaron en el hospital

Según se informó a 7Paginas, por causas que aún se tratan de establecer, un joven de 24 años, que circulaba junto a una mujer de 23 años, perdió el control del vehículo en el que se desplazaban, un Volkswagen Fox, cuando transitaban por calle Bordagaray en sentido oeste–este. El automóvil terminó volcando sobre la calle de ripio.

De acuerdo a las primeras presunciones, el ripio suelto habría sido uno de los factores determinantes para que el conductor perdiera el dominio del rodado, lo que derivó en el vuelco.

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes resultaron lesionados y fueron asistidos en el lugar por el servicio de emergencias 107, que posteriormente los trasladó al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde quedaron en observación y se aguardaba la evaluación del carácter de las lesiones.

Efectivos de Comisaría Quinta trabajaron en el lugar del accidente realizando las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias del hecho.