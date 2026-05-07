Dos jugadoras de Concordia participaron en Chaco de una nueva concentración la Confederación Argentina de Hockey

La actividad contó con la participación de Katherina Kaemena y Josefina Bento, jugadoras del Club Salto Grande que integran el plantel Sub 16.

La concentración estuvo destinada a las categorías Sub16 y Sub19, con el objetivo de potenciar el desarrollo de jugadoras y jugadores a través de evaluaciones físicas, entrenamientos técnicos y tácticos, partidos y capacitaciones.

Durante ambas jornadas trabajaron profesionales de la Confederación Argentina de Hockey, entre ellos los entrenadores Ignacio Fleitas y Walter Foresto.

Segun se dijo a 7Paginas, esta convocatoria forma parte del seguimiento y evaluación de talentos a nivel nacional, integrando a jóvenes con proyección dentro del hockey argentino.