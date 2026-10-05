Dos menores de 15 años fueron detenidos en Concordia: uno con droga y otro con un revólver calibre .38

Dos adolescentes de 15 años fueron aprehendidos durante un operativo policial realizado en distintos sectores de Concordia. En uno de los procedimientos, los efectivos encontraron envoltorios con marihuana y dinero en efectivo, mientras que en el segundo caso un menor fue localizado cuando presuntamente portaba un arma de fuego.

Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de las comisarías Primera y Segunda y se desarrollaron en el marco de recorridas preventivas realizadas en distintos puntos de la ciudad.

Lo encontraron con marihuana y dinero

El primero de los procedimientos tuvo lugar en inmediaciones de José Larocca y Ramírez, donde personal de Comisaría Segunda realizaba un recorrido peatonal.

Durante el operativo, los efectivos demoraron a un adolescente de 15 años y, al realizarle el palpado preventivo, detectaron varios envoltorios que presentaban un olor característico a cannabis sativa.

Ante esta situación, se solicitó una orden de requisa. Previamente intervino un can detector de drogas, cuyo procedimiento estableció la presunta presencia de sustancias estupefacientes.

Finalmente, los policías secuestraron envoltorios con marihuana y dinero en efectivo, principalmente billetes de baja denominación.

Por disposición de la fiscal Dra. Macarena Mondragón, el adolescente quedó aprehendido en una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Intentó escapar y descartó un revólver

El segundo procedimiento ocurrió durante el mismo operativo, en inmediaciones de Libertad y Padre Servín.

Personal de Comisaría Primera recibió un aviso sobre la presencia de un menor que estaría portando un arma de fuego. Los efectivos se dirigieron rápidamente al lugar y localizaron al adolescente, también de 15 años.

Según informó la Policía a 7Paginas, al advertir la presencia de los uniformados, el menor intentó darse a la fuga y en ese momento descartó un arma de fuego.

Se trataba de un revólver Smith & Wesson “Trade Mark”, calibre .38, con tambor de cinco alveolos.

El fiscal de turno dispuso la aprehensión del adolescente, el secuestro del arma y la intervención de personal de la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Dos procedimientos que vuelven a poner el foco en los menores y el delito

Los dos casos registrados durante un mismo operativo vuelven a poner en el centro de la escena la participación de adolescentes en hechos vinculados con drogas y armas de fuego.

La situación adquiere especial relevancia en el marco del debate y de los cambios recientes en materia de responsabilidad penal juvenil, aunque corresponde aclarar que la situación procesal de cada adolescente queda sujeta a las disposiciones de la Justicia y al régimen especial aplicable a menores de edad.