Dos menores de Concordia exhibían un arsenal en las redes sociales

Una investigación iniciada en el entorno digital derivó este viernes por la tarde en un importante procedimiento policial en el sector sur de Concordia. Personal de la Comisaría Primera cumplimentó una orden de allanamiento otorgada por la Jueza de Garantías, Dra. María Dinora, en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Espejo y Misiones.

La causa, caratulada preventivamente como «tenencia de arma de guerra», se originó a raíz de una denuncia por publicaciones en la red social Instagram. En dichas imágenes, dos menores de edad se exhibían portando armas de fuego de grueso calibre, lo que encendió las alarmas de las autoridades.

El arsenal secuestrado

Durante el operativo, los efectivos policiales lograron incautar una cantidad significativa de armamento y municiones:

Una escopeta marca Maverick calibre 12.

Una pistola Bersa Thunder calibre 9 mm Parabellum (con cargador).

Un revólver de doble acción marca Rossi, calibre .357 Magnum.

Un rifle de aire comprimido marca Nitro Venom con mira telescópica.

Gran cantidad de municiones: 25 cartuchos .357 Magnum, 15 cartuchos calibre 12, 11 municiones de FAL calibre 7,62, 2 cartuchos calibre 11.25 y vainas servidas.

Situación legal

Si bien el morador de la vivienda fue debidamente notificado y se constató que poseía la documentación de Legítimo Usuario en vigencia y las armas registradas a su nombre, la Justicia ordenó el secuestro preventivo del armamento debido a la grave exposición y manipulación por parte de los menores en el ámbito público digital.

Por directiva del fiscal en turno, el Dr. Tomás Tscherning, no se dispusieron aprehensiones inmediatas, aunque la causa continúa su curso para determinar las responsabilidades del adulto a cargo del cuidado y resguardo de estos elementos de alta peligrosidad.

Redacción 7Paginas