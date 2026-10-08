Dos menores fueron sorprendidos robando pertenencias de turistas dentro de las Termas de Federación

Un episodio de inseguridad se registró durante la tarde de este miércoles en el Parque Termal de Federación, cuando dos menores de edad fueron sorprendidos mientras, presuntamente, sustraían pertenencias de turistas que se encontraban disfrutando de las piscinas.

El hecho se produjo en la zona de la entrada Norte del complejo termal, donde el personal policial afectado a los puestos de seguridad recibió un requerimiento ante la denuncia de que se estaría produciendo el apoderamiento de objetos pertenecientes a bañistas.

De acuerdo con la información policial brindada a 7Paginas, los efectivos se entrevistaron con dos guardavidas, quienes manifestaron que una turista mayor de edad había solicitado auxilio luego de advertir que dos individuos de sexo masculino estaban sustrayendo sus pertenencias.

Ante esta situación, el personal policial intervino rápidamente y logró interceptar a ambos sospechosos.

Uno de ellos, menor de edad, fue aprehendido en inmediaciones de la entrada Norte del predio. El segundo involucrado también era menor y emprendió una fuga a pie, por lo que fue perseguido por los efectivos.

Finalmente, el joven fue interceptado en las inmediaciones del Hotel “Aires de Vida”, en cercanías del curso del río.

Ambos menores fueron trasladados a dependencias de la Comisaría del Niño, Adolescente y Familia, donde se realizaron las diligencias correspondientes y se puso en conocimiento de lo ocurrido al Agente Fiscal en turno.

El episodio genera preocupación por tratarse de un hecho ocurrido dentro de uno de los principales atractivos turísticos de Federación, en un sector donde diariamente concurren visitantes de distintos puntos de la región y del país. La seguridad de los turistas constituye un aspecto especialmente sensible para una ciudad cuya actividad económica tiene al turismo como uno de sus principales motores.