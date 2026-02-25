7PAGINAS

Miércoles 25 de febrero de 2026
Dos menores le robaron casi un millón de pesos a un vecino de Chajari

Un hecho de hurto que tuvo como víctima a un vecino de la ciudad de Chajarí fue esclarecido en las últimas horas, luego de que personal policial lograra identificar a los presuntos responsables y recuperar el dinero sustraído.
Redacción 7Paginas

La denuncia fue radicada por un residente de la localidad, quien advirtió la faltante de una importante suma de dinero en efectivo, cercana al millón de pesos. A partir de ese momento, efectivos policiales iniciaron tareas investigativas que incluyeron averiguaciones y relevamiento de datos, lo que permitió avanzar rápidamente en la causa.

Como resultado del trabajo realizado, se logró identificar a dos menores de edad como presuntos autores del hecho. Tras su localización, los uniformados pudieron recuperar el dinero sustraído, que se encontraba oculto en inmediaciones del barrio El Retobo.

Según se informó a 7Paginas, el monto recuperado ronda el millón de pesos en efectivo, lo que representa prácticamente la totalidad de lo denunciado por la víctima.