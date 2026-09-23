Dos misioneros con antecedentes por el “cuento del tío” fueron detenidos en Concordia con millones, dólares y oro

Dos hombres oriundos de la provincia de Misiones, que según la Policía contarían con antecedentes por estafas bajo la modalidad del “cuento del tío” en distintos puntos del país, fueron detenidos este miércoles en Concordia cuando llevaban una importante cantidad de dinero, dólares y joyas de oro.

El procedimiento se concretó durante la mañana, cuando personal del Comando Radioeléctrico realizaba un patrullaje preventivo por inmediaciones de las calles San Juan y Coldaroli.

Los efectivos observaron a dos hombres que caminaban de manera acelerada mientras hablaban por teléfono. Ante esta situación, decidieron identificarlos y realizarles un palpado preventivo.

Durante el procedimiento, los policías detectaron que uno de ellos llevaba un bulto de gran tamaño. Al solicitarle que exhibiera su contenido, encontraron una importante suma de dinero en efectivo, dólares y varias piezas de oro.

Los sospechosos fueron consultados sobre la procedencia de los elementos, pero no lograron brindar una explicación que permitiera acreditar su origen.

Tenían millones, dólares y joyas

Según se informó a 7Páginas, la fiscal en turno, doctora Julia Rivoira, dispuso la aprehensión de ambos hombres y el secuestro de los elementos encontrados.

Los detenidos fueron identificados como Antonio Abel Pera, de 36 años, y Juan Pablo Sabat, de 26, ambos domiciliados en la provincia de Misiones.

En poder de los sospechosos se secuestraron $5.240.000, 500 dólares estadounidenses, dos teléfonos celulares, cinco piezas de oro —entre ellas anillos y medallas—, un reloj y distintas prendas de vestir.

La investigación apunta a establecer el origen del dinero

El antecedente de los dos hombres en causas relacionadas con estafas bajo la modalidad del “cuento del tío” generó especial atención entre los investigadores.

Sin embargo, hasta el momento no existen denuncias en Concordia que permitan vincular directamente el dinero y las joyas secuestradas con una víctima local.

Por este motivo, la investigación continúa para determinar la procedencia de los elementos y establecer si los dos detenidos podrían estar relacionados con hechos denunciados en otras localidades de Entre Ríos o en distintos puntos del país.

Ahora la Justicia deberá avanzar sobre el origen de los millones de pesos, los dólares y las joyas de oro que los dos misioneros llevaban consigo al momento de ser interceptados en plena vía pública de Concordia.