Dos motocicletas protagonizaron un accidente en Concordia: una mujer recuperó el conocimiento y se retiró por sus propios medios

El hecho, según se informó a 7Paginas, fue protagonizado por una Gilera Smash 110 cc, conducida por una mujer de 62 años, y una Yamaha YBR 125 cc, al mando de un hombre de 54 años. Según las primeras actuaciones realizadas por personal de Comisaría Segunda, la moto de menor cilindrada circulaba por calle Chile cuando, por causas que se tratan de establecer, impactó contra la Yamaha que transitaba por avenida San Lorenzo.

Como consecuencia del choque, la conductora de la Gilera sufrió una pérdida momentánea de conocimiento. Tras recuperarse, decidió trasladarse por sus propios medios al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde fue examinada por los profesionales médicos. Desde el nosocomio informaron que presentaba excoriaciones leves y posteriormente recibió el alta médica.

En tanto, el conductor de la Yamaha fue asistido en el lugar por el servicio de emergencias 107 y trasladado también al hospital Masvernat para su correspondiente evaluación.

En el lugar del hecho se realizaron las actuaciones de rigor para determinar la mecánica del accidente.