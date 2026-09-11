Dos mujeres caminaban por una avenida de Chajarí cuando un sujeto intentó asaltarlas

Dos mujeres mayores de edad fueron víctimas de un intento de robo mientras caminaban durante la tarde por una avenida de Chajarí.

El hecho ocurrió este jueves, alrededor de las 16, cuando ambas circulaban por la intersección de avenida Padre Gallay y calle 1° de Mayo y fueron abordadas por un hombre mayor de edad, quien habría intentado asaltarlas.

La situación fue comunicada inmediatamente a la Sala de Comando de la Comisaría N° 1 de Chajarí, desde donde se dispuso el envío de móviles policiales hacia el lugar y un operativo para localizar al sospechoso.

Lo encontraron en otro sector de la ciudad

Los efectivos realizaron distintas tareas de búsqueda y finalmente lograron dar con el hombre sindicado como presunto autor del intento de robo.

El sospechoso fue localizado en la intersección de las calles Alejo Peiret y Max Wendler, donde los policías procedieron a su aprehensión.

Tras el procedimiento, se informó lo actuado al agente fiscal en turno, quien dispuso la detención del hombre y su alojamiento en dependencias de la Comisaría N° 1.

El detenido quedó a disposición de la Magistratura interviniente, mientras se avanza en las actuaciones judiciales correspondientes para establecer las circunstancias del hecho denunciado

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