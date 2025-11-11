Dos mujeres de Concordia fueron detenidas por vender armas y drogas a través de redes sociales

Según lo informado por la policía a 7Paginas, la investigación se inició luego de que funcionarios policiales detectaran en internet fotografías de individuos exhibiendo armas de fuego, lo que motivó la intervención de la Fiscalía, la cual solicitó al Juzgado de Garantías una orden de allanamiento.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 08:15 horas, con resultados positivos. En el lugar, los efectivos lograron secuestrar un revólver calibre .32, nueve cartuchos del mismo calibre, tres cartuchos calibre .22, quince envoltorios de marihuana, dos envoltorios con cocaína, tres tijeras, un plato con restos de cocaína, un dosificador y una suma de $350.000 en efectivo.

En el operativo participaron agentes de la División Policía Científica y de Drogas Peligrosas, quienes realizaron las pericias correspondientes.

Por disposición del fiscal Dr. Tscherning, fueron aprehendidas dos mujeres, acusadas de tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.