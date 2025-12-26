Dos mujeres fueron rescatadas de un incendio en una vivienda de Concordia

El hecho ocurrió pasadas las 5 de la mañana, cuando una comisión integrada por Bomberos Zapadores, efectivos del Comando Radioeléctrico y personal de la Comisaría Cuarta intervino ante el incendio de una vivienda ubicada sobre boulevard San Lorenzo Oeste al 160, entre calles 25 de Mayo y Brown.

Por causas que aún se tratan de establecer, se produjo un foco ígneo que afectó gran parte de la estructura del inmueble. En el interior de la casa se encontraban una mujer de 88 años y su cuidadora, de 43 años, quienes debieron ser asistidas de inmediato.

Gracias a la rápida intervención del personal policial, la mujer de avanzada edad pudo ser puesta a resguardo, mientras que los bomberos lograron controlar el fuego y evitar que las llamas se propagaran a viviendas linderas, especialmente a una conocida panadería ubicada en las inmediaciones.

Durante las tareas realizadas en el lugar, se constató además la presencia de seis armas de fuego en el interior de la vivienda: cinco carabinas y una escopeta. Ante esta situación, la fiscal interviniente, Natalia Conti, dispuso el secuestro preventivo del armamento, a fin de avanzar con las actuaciones correspondientes.

Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales, aunque los daños materiales en la vivienda fueron de consideración. Las pericias continuarán para determinar el origen del incendio.

Con información de Concordia Policiales