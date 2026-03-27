Dos narcos ingresaban con casi 8 kilos de drogas a Concordia

En un procedimiento de control vehicular rutinario, la Jefatura Departamental Concordia logró frustrar el ingreso de un importante cargamento de estupefacientes a la ciudad. El operativo, desplegado este viernes a las 06:30 horas sobre la Avenida Presidente Perón, a la altura del Parque Industrial, permitió el secuestro de cocaína y marihuana.

Según información suministrada a 7Paginas, el personal de la División Toxicología detuvo la marcha de un automóvil Volkswagen Fox que ingresaba por el acceso sur proveniente de la localidad de Escobar, provincia de Buenos Aires. Al notar sospechas sobre los dos ocupantes, se solicitó la intervención del can antinarcóticos «Mali», quien realizó una marcación positiva en el sector del baúl.

Detalle del cargamento y secuestros

Bajo las directivas de la Justicia Federal y en el marco del Artículo 230 bis del Código Procesal Penal, los efectivos procedieron a la requisa del vehículo, hallando bultos compactos ocultos. El pesaje oficial arrojó los siguientes resultados:

Cocaína: 4 trozos compactos con un peso total de 2,95 kg.

Marihuana: 6 trozos compactos rectangulares con un peso total de 4,8 kg.

Efectivo: Se incautó la suma de $227.800 en billetes de diversa denominación.

Tecnología: 3 teléfonos celulares que serán peritados para la investigación.

Vehículo: Un automóvil marca VW Fox, el cual quedó retenido.

Dos detenidos

Como resultado del operativo, fueron aprehendidas dos personas mayores de edad: un hombre de nacionalidad argentina y una mujer de nacionalidad paraguaya. Ambos fueron trasladados y puestos a disposición del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi.

Este procedimiento se suma a los operativos diarios que la Jefatura Departamental viene realizando en distintos puntos estratégicos y horarios, con el fin de prevenir el delito y combatir el tráfico de sustancias en el departamento.