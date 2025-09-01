Dos nuevas fechas de las ferias de emprendedores y producción de Concordia

En este marco, se llevarán adelante dos espacios de encuentro y promoción de la economía social:

Feria Paseo del Río – Edición Especial

Se realizará el domingo 7 de septiembre, de 15:00 a 18:00 horas, en la zona del Laguito Iyere “El Remanso” del Parque San Carlos.

La tradicional feria contará con la presencia de emprendedores, productores y artesanos de la ciudad, y será una oportunidad para disfrutar de una tarde en familia con música, cultura, sorteos y muchas sorpresas.

Feria de Emprendedores de la Economía Social

Tendrá lugar en la Plaza 25 de Mayo – Paseo del Bicentenario, con stands de artesanías, manualidades, plantas de vivero, sublimados y una amplia variedad de productos elaborados localmente: panificados, dulces, pastas, pescados, quesos, embutidos, frutas, verduras y hortalizas.

Se desarrollará en los siguientes días y horarios:

Jueves 4 y viernes 5 de septiembre

Miércoles 10 y jueves 11 de septiembre

Jueves 18 y viernes 19 de septiembre

De 08:00 a 20:00 horas.