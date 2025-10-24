Dos policías de Entre Rios fueron hospitalizados tras ser atacados a balazos en zona rural

El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando los uniformados —un agente de 26 años y otro de 44, pertenecientes a la Dirección General de Delitos Rurales, Brigada Quebracho— fueron sorprendidos por disparos de arma de fuego efectuados desde la distancia.

Según informaron fuentes policiales, ambos efectivos sufrieron lesiones leves producto del ataque y fueron trasladados al hospital de Santa Elena, donde permanecen fuera de peligro.

De inmediato se dio intervención a la Fiscalía en turno, que ordenó una serie de diligencias judiciales, entre ellas la realización de pruebas de dermotest y el secuestro de elementos de interés para la investigación.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, junto a efectivos de la Jefatura Departamental La Paz y de la Brigada de Delitos Rurales, quienes realizaron rastrillajes y tareas de búsqueda en la zona con el objetivo de identificar a los autores del violento ataque.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar las circunstancias del hecho y el origen de los disparos que pusieron en riesgo la vida de los dos funcionarios policiales.