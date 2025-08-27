Dos reconocidos jurados de Concordia, definirán quien será el ganador de la nueva edición de la Feria Sabores de Chajarí

Durante el transcurso del evento, se realizarán diversas actividades para que el público presente disfrute de una experiencia única. En las cuadras comprendidas entre las calles Pablo Stampa y 3 de Febrero habrá stands gastronómicos con productos de producción propia a la venta, se harán degustaciones, se realizarán juegos y competencias con premios en efectivo, se interpretará música en vivo y se podrá presenciar repostería en acción.

Los vecinos y turistas podrán recorrer los stands gastronómicos, que contarán con elaboraciones en modalidad de degustación, a un precio accesible. A las 16 horas habrá un set musical del DJ Nico Marsilli y a las 17 horas se realizará el juego del corcho y la copa, donde los participantes pondrán a prueba su precisión e intuición intentando encestar un corcho dentro de una copa de vino ubicada a cierta distancia. A las 18 horas tendrá lugar una carrera de mozos, donde los concursantes deberán poner a prueba su habilidad para recorrer un circuito en el menor tiempo posible, cargando una bandeja con una botella y un vaso. La organización establecerá oportunamente el recorrido de la carrera. Ambas competencias están dirigidas a personas mayores de 18 años, residentes en Chajarí. Las inscripciones para participar deben hacerse al WhatsApp 3456-622047 o en la Dirección de Cultura. Habrá premios en efectivo para los ganadores.

Las actividades de la Feria Sabores de Chajarí continuarán con una demostración de preparaciones de coctails con cítricos de la zona junto a un set del DJ Nico Marsilli y a las 19:30 horas se dará comienzo con el concurso del mejor postre típico de Chajarí. A las 19:45 comenzarán los show musicales con la actuación de Asday, seguido por «Dos culturas, dos idiomas» (Celina Zambón y Jorge Carísimo). A las 21 horas se realizará la presentación y deliberación de ganador del concurso de postres.

Mejor postre típico de Chajarí

Este concurso se organiza con el objetivo de establecer una opción gastronómica que represente nuestra cultura culinaria y los gustos particulares de la ciudad. El postre debe ser original e incluir al menos tres cítricos diferentes.

Este concurso estará abierto a pasteleros y pasteleras, con o sin título, mayores de 18 años, residentes en la ciudad de Chajarí. Cada participante deberá contar con un ayudante, ya que no se permitirán inscripciones unipersonales. Para participar del mismo, será condición excluyente contar con el carnet de manipulador de alimentos.

Los reposteros participantes para elaborar el mejor postre típico de Chajarí en el marco de la feria serán preseleccionados por un jurado conformado por un representante de nuestra ciudad y dos integrantes de la Federación Empresaria, Hotelera y Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA). Se seleccionarán tres postres que pasarán a esta etapa del concurso.

Los equipos preseleccionados deberán cocinar en vivo y completar su receta en un tiempo máximo de 120 minutos. Al cabo de ese plazo, deberán presentar el postre terminado, en tiempo y forma, para su evaluación por parte del jurado, integrado por el dirigente de FEHGRA Leandro Lapiduz y los chefs María Stivanello y Maxi Ceballos.

El equipo ganador será acreedor de la suma de $200.000, otorgada por el Gobierno de Chajarí, y de una visita guiada al Centro de Elaboración e Innovación Gastronómica de FEHGRA, ubicado en CABA (sede nacional de la Federación).