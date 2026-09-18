Dos sujetos de Concordia intentaron contrabandear cigarrillos y bebidas hacia Salto

Un operativo de la Prefectura Naval Argentina permitió frustrar este viernes un presunto intento de contrabando de cigarrillos y bebidas hacia la República Oriental del Uruguay, en un procedimiento realizado sobre la costa del río Uruguay, en Concordia.

El operativo se concretó alrededor de las 7 de la mañana, cuando efectivos de la División de Inteligencia Criminal e Investigaciones de Concordia realizaban tareas de patrullaje pedestre en inmediaciones del kilómetro 334,6 del río Uruguay, entre las instalaciones del Club Regatas y Playa Nebel.

En ese lugar, los prefectos detectaron a dos personas que se encontraban trasladando y estibando bultos desde la costa hacia una embarcación a remo, aparentemente con destino a la ciudad de Salto, en Uruguay.

Al advertir la presencia de los efectivos y recibir la voz de alto, los dos hombres intentaron escapar, aunque fueron rápidamente interceptados por el personal de Prefectura.

Cigarrillos y más de 560 botellas

Durante el procedimiento fueron secuestrados 31 bultos, además de la embarcación utilizada para intentar concretar el traslado.

Una vez que se procedió a la apertura y conteo de la mercadería, los efectivos constataron que en el interior había aproximadamente 250 cartones de cigarrillos marca GIFT y más de 560 botellas de bebidas alcohólicas.

Entre las bebidas secuestradas se encontraban productos de las marcas 8 Hermanos, Aperol y Martini.

Según se informó a 7Paginas, el valor en plaza de la mercadería incautada y los elementos secuestrados supera los 13 millones de pesos.

Intervención de la Justicia Federal

Todo lo incautado quedó a disposición del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi, con la Secretaría Penal a cargo del Dr. Alan Bergdolt.

Desde la Justicia se dispusieron las diligencias correspondientes respecto de las personas involucradas y la instrucción de la causa.

La investigación quedó encuadrada, en principio, como una presunta infracción a la Ley 22.415, Código Aduanero, mientras se procura determinar las circunstancias en las que se habría intentado concretar el traslado de la mercadería desde Concordia hacia Salto.

El procedimiento vuelve a poner el foco sobre los controles que Prefectura realiza en distintos sectores de la costa del río Uruguay para prevenir maniobras de contrabando hacia la República Oriental del Uruguay.