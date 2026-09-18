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Viernes 18 de septiembre de 2026
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Dos sujetos de Concordia intentaron contrabandear cigarrillos y bebidas hacia Salto

Prefectura Naval frustró el traslado de 31 bultos desde la costa del río Uruguay hacia la ciudad uruguaya de Salto. Secuestraron unos 250 cartones de cigarrillos, más de 560 botellas de bebidas alcohólicas y una embarcación a remo. El valor de la mercadería supera los 13 millones de pesos.
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Redacción 7Paginas

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Un operativo de la Prefectura Naval Argentina permitió frustrar este viernes un presunto intento de contrabando de cigarrillos y bebidas hacia la República Oriental del Uruguay, en un procedimiento realizado sobre la costa del río Uruguay, en Concordia.

El operativo se concretó alrededor de las 7 de la mañana, cuando efectivos de la División de Inteligencia Criminal e Investigaciones de Concordia realizaban tareas de patrullaje pedestre en inmediaciones del kilómetro 334,6 del río Uruguay, entre las instalaciones del Club Regatas y Playa Nebel.

En ese lugar, los prefectos detectaron a dos personas que se encontraban trasladando y estibando bultos desde la costa hacia una embarcación a remo, aparentemente con destino a la ciudad de Salto, en Uruguay.

Al advertir la presencia de los efectivos y recibir la voz de alto, los dos hombres intentaron escapar, aunque fueron rápidamente interceptados por el personal de Prefectura.

Cigarrillos y más de 560 botellas

Durante el procedimiento fueron secuestrados 31 bultos, además de la embarcación utilizada para intentar concretar el traslado.

Una vez que se procedió a la apertura y conteo de la mercadería, los efectivos constataron que en el interior había aproximadamente 250 cartones de cigarrillos marca GIFT y más de 560 botellas de bebidas alcohólicas.

Entre las bebidas secuestradas se encontraban productos de las marcas 8 Hermanos, Aperol y Martini.

Según se informó a 7Paginas, el valor en plaza de la mercadería incautada y los elementos secuestrados supera los 13 millones de pesos.

Intervención de la Justicia Federal

Todo lo incautado quedó a disposición del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi, con la Secretaría Penal a cargo del Dr. Alan Bergdolt.

Desde la Justicia se dispusieron las diligencias correspondientes respecto de las personas involucradas y la instrucción de la causa.

La investigación quedó encuadrada, en principio, como una presunta infracción a la Ley 22.415, Código Aduanero, mientras se procura determinar las circunstancias en las que se habría intentado concretar el traslado de la mercadería desde Concordia hacia Salto.

El procedimiento vuelve a poner el foco sobre los controles que Prefectura realiza en distintos sectores de la costa del río Uruguay para prevenir maniobras de contrabando hacia la República Oriental del Uruguay.