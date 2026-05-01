Dos sujetos de Federación intentaron ingresar con drogas desde Concordia

En un operativo de control vehicular de rutina realizado este jueves por la noche, personal de la Policía de Entre Ríos logró frustrar el ingreso de estupefacientes a la ciudad de Federación. El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 20:30 horas en la Ruta Provincial 44, específicamente en el acceso a Colonia Racedo y Colonia Argentina, zona conocida como «El Cristo».

Los efectivos detuvieron la marcha de una motocicleta marca Rouser modelo 220 en la que circulaban dos hombres. Al ser consultados, los ocupantes manifestaron que provenían de la ciudad de Concordia.

El olfato de la unidad canina

Ante el nerviosismo de los sujetos, se procedió a realizar el pasaje del can detector de narcóticos, el cual realizó una marcación positiva sobre ambos individuos, indicando la posible presencia de sustancias prohibidas. De inmediato, se solicitó la requisa personal y vehicular, arrojando resultados positivos.

Como resultado del operativo, la policía procedió al secuestro de:

4 envoltorios de marihuana.

Dos teléfonos celulares.

Una suma importante de dinero en efectivo.

El motovehículo en el que se trasladaban.

Situación judicial

Los involucrados, ambos con domicilio en la ciudad de Federación (uno de ellos de nacionalidad uruguaya), fueron trasladados para su correcta identificación por disposición judicial. Si bien recuperaron la libertad, ambos quedaron formalmente supeditados a la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Redaccion de 7Paginas