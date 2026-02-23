Dos sujetos ingresaron a robar a los pacientes que esperaban ser atendidos en el hospital de Federación

El episodio fue advertido alrededor de las 10:00 horas, momento en que se dio aviso a la Policía. De inmediato, personal de la Sección Comando Radioeléctrico desplegó un operativo en la zona para dar con los presuntos autores.

Rápida intervención policial

Los efectivos lograron interceptar a dos masculinos en inmediaciones de avenida 25 de Marzo y Plaza Libertad, quienes coincidían con las características aportadas y fueron señalados como responsables del hecho.

Tras la requisa, el teléfono sustraído fue recuperado y posteriormente restituido a su propietario.

Un mayor detenido y un menor entregado a sus responsables

Informada la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión de un ciudadano mayor de edad por el supuesto delito de hurto en flagrancia. En tanto, el menor involucrado fue trasladado a la Comisaría del Menor para su posterior entrega a sus responsables legales.

Desde la fuerza destacaron el rápido accionar del personal interviniente y recordaron a la comunidad la importancia de alertar de inmediato ante cualquier situación sospechosa para facilitar la prevención y el esclarecimiento de delitos.