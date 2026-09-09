Dr. Bossa: “Quiero llevar tranquilidad a la población porque el Masvernat está preparado para atender a los afiliados del PAMI”

La preocupación por la situación de los afiliados del PAMI que quedaron sin cobertura de atención en el Sanatorio Concordia fue uno de los temas abordados este miércoles durante el acto de entrega de nuevas ambulancias y motos al Hospital Masvernat y al servicio de emergencias 107.

En ese marco, 7Paginas consultó al ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, y al director del Hospital Masvernat, doctor Guillermo Bossa, sobre el impacto que podría tener en el sistema público de salud la situación generada tras la caída del convenio entre PAMI y el establecimiento privado.

Blanzaco reconoció que se trata de una situación que “preocupa y ocupa” a las autoridades sanitarias y confirmó que ya se encuentra en marcha un trabajo conjunto con la Unidad de Gestión Local de PAMI y los directores de los principales hospitales de Concordia.

“Estamos trabajando en conjunto con la directora de la UGL local y con los directores de los hospitales más grandes de acá. Se organizó un poco lo que es la atención de la urgencia, no solamente por guardia, sino también la urgencia que va a requerir una internación clínica o quirúrgica”, explicó el ministro.

Además, adelantó que se encuentran evaluando cómo se organizará la atención de las prácticas y tratamientos programados.

“Tenemos una reunión justamente para ver cómo articular todo lo que sean cirugías programadas y todo lo que sea tratamiento programado”, señaló.

Un problema estructural

El titular de la cartera sanitaria provincial sostuvo que la situación de Concordia se inscribe dentro de un problema más amplio que atraviesa al sistema de salud de Entre Ríos.

“Hay un déficit estructural en cuanto a las prestaciones, sobre todo en el sector privado, en toda la provincia, no solamente acá. Ha decaído bastante la disponibilidad de camas y esto también ha pasado en Paraná”, indicó.

En ese sentido, Blanzaco consideró que será necesario reorganizar el sistema para garantizar la mejor atención posible a los afiliados.

“Son ciudadanos que pagan sus impuestos y tienen todo el derecho a atenderse”, remarcó.

Consultado sobre la posibilidad de que el sistema público pueda sostener en el tiempo la atención de casi 15 mil afiliados, el ministro explicó que no todos demandarán atención de manera simultánea.

“Cuando uno habla de cápita, no es que los 15 mil afiliados van a demandar en un mismo momento. Obviamente, por el tipo de población, es una población más demandante de los servicios, pero yo creo que organizándonos y poniéndonos de acuerdo vamos a poder dar la mejor solución posible”, afirmó.

El Hospital Felipe Heras también será parte de la estrategia

Blanzaco también señaló que se trabaja para fortalecer la capacidad del Hospital Felipe Heras, principalmente para atender casos de menor complejidad y evitar una sobrecarga del Masvernat.

El ministro explicó que la intención es poner al establecimiento en condiciones de responder a las necesidades sanitarias de la zona sur de Concordia.

“Por supuesto que no va a tener la complejidad del Masvernat, pero sí adaptarlo a la complejidad que tiene para justamente evitar sobrecargar al Masvernat. En eso también estamos trabajando”, sostuvo.

“El impacto ya existe”

Por su parte, el director del Hospital Masvernat, doctor Guillermo Bossa, reconoció que la situación ya comenzó a sentirse en el funcionamiento del hospital público.

“Impactado, eso no lo vamos a negar. Pero ya hace aproximadamente dos meses que a una cantidad importante de afiliados de PAMI del Sanatorio Concordia se les estaba prestando atención, dando internación y atención en el Masvernat”, expresó.

El profesional admitió que la nueva realidad “ha tensado el sistema”, aunque destacó la capacidad de respuesta del principal hospital público de la región.

“El Masvernat es un hospital grande y está en capacidad de resolver, como decía el ministro, la urgencia”, aseguró.

Bossa explicó que, de acuerdo con el nivel de complejidad de los pacientes, será necesario articular la atención con el Hospital Felipe Heras.

“Por nivel de patología y por nivel de complejidad del paciente, nos vamos a tener que apoyar en el Hospital Felipe Heras en lo que son pacientes de baja complejidad. Pero la mediana y la alta complejidad las vamos a tener que manejar desde el Masvernat”, indicó.

Asimismo, adelantó que se mantenía una reunión con autoridades del PAMI para definir cómo se instrumentarán las derivaciones de aquellos pacientes que requieran tratamientos o resoluciones fuera de Concordia.

“Quiero llevar tranquilidad a la sociedad”

En uno de los pasajes centrales de sus declaraciones, el director del Masvernat buscó llevar tranquilidad a la población y aseguró que el hospital está preparado para afrontar el nuevo escenario.

“Quiero llevar tranquilidad a la sociedad, porque el hospital está preparado. Hemos tenido crisis, siempre hemos tenido problemas que ir resolviendo, y el equipo que tiene hoy por hoy el Masvernat, tanto humano como de infraestructura y capacidad de respuesta, es bueno”, afirmó Bossa.

No obstante, reconoció que la mayor demanda podría generar demoras en la atención.

“Obviamente los tiempos y las demoras se van a ver algo afectados, pero vamos a hacer todo lo posible para optimizarlos con la capacidad instalada que tenemos”, expresó.

Bossa pidió además comprensión a la comunidad frente a una situación que calificó como una crisis que excede al PAMI.

“Le pido a la sociedad un poco de comprensión, porque esto es una crisis no solo de PAMI, es una crisis para la sociedad de Concordia. La capacidad que uno tiene en camas instaladas, tanto en lo público como en lo privado, no se ha modificado, y hemos perdido un efector grande”, sostuvo.

Finalmente, el director del Masvernat volvió a transmitir un mensaje de tranquilidad para aquellos afiliados que requieran atención de mayor complejidad.

“Los tiempos de atención pueden ser un poco más largos de lo habitual, pero quédense tranquilos que el paciente complejo, que necesita internación y resolución, el hospital está en capacidad de resolverlo”, concluyó.

La jornada culminó con una fotografía junto a las nuevas ambulancias, las autoridades sanitarias y los trabajadores que integran el sistema de emergencias y salud pública de Concordia.

Redaccion de 7Paginas