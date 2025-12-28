Dr. Jacobi afirmó que la intervención del sindicato de la fruta es legal y desmintió una usurpación

En diálogo con 7Paginas, Jacobi fue categórico al afirmar que “no existe ninguna usurpación” y aseguró que la intervención encabezada por Iván Amaro cuenta con la correspondiente autorización legal. “Camejo miente para desvirtuar la realidad, porque nosotros tenemos la orden para la intervención. No somos improvisados ni estamos fuera de la ley”, expresó el letrado.

Jacobi explicó que su rol como asesor legal de la intervención respalda plenamente el procedimiento llevado adelante en la sede sindical. “Estamos absolutamente legitimados. Yo soy el asesor legal y existe una autorización expresa para intervenir el sindicato”, remarcó, rechazando las versiones difundidas por el ex dirigente gremial en medios afines.

En relación a la denuncia policial presentada por Camejo, en la que habría manifestado el faltante de una suma millonaria de dinero, el abogado también fue contundente. “Ojalá hubiera esa plata. Lo que encontramos fue un sindicato y una obra social vaciados, con enormes carencias. Si existiera una cifra de ese tipo, ese dinero pertenece a los trabajadores, no a Camejo”, sostuvo.

Asimismo, Jacobi cuestionó la verosimilitud de la denuncia y planteó interrogantes sobre el manejo de fondos durante la gestión anterior. “¿Cómo iba a tener diez millones de pesos en efectivo? Ese dinero debería estar en una cuenta judicial o bancaria. Si existiera, tendría que responder por ese activo”, afirmó.

De esta manera, desde la intervención reiteraron que el procedimiento se ajusta a derecho y que las acusaciones de usurpación forman parte de una estrategia para confundir a la opinión pública, en un contexto de fuerte tensión interna dentro del sindicato de la fruta de Concordia.