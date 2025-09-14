Dra. Fabiana Leiva: “El ajuste de Milei ha impactado en el aspecto social de Concordia y a eso lo vemos todos los días en el hospital”

Durante su intervención, Leiva fue contundente al afirmar que las políticas del presidente Javier Milei han golpeado de lleno a Concordia: “La situación ha empeorado desde el punto de vista social. En el hospital vemos todos los días a gente que antes tenía cobertura privada y hoy, por los costos de medicamentos y consultas, ya no puede sostenerla y se vuelca al sistema público que está colapsado”.

+La candidata señaló que jubilados, mujeres y sectores vulnerables son los más afectados:

+“Nuestros abuelos tienen que decidir si compran un antihipertensivo o un medicamento para la diabetes. Las mujeres tienen enormes dificultades para acceder a métodos anticonceptivos, cuando antes existían políticas públicas que garantizaban la salud sexual y reproductiva”.

+Asimismo, Leiva vinculó directamente la política nacional con la postura del gobernador entrerriano, “Lo vemos a Frigerio sentado en la mesa con el equipo de Milei, lo que demuestra que coincide con este ajuste que tanto dolor le trae a la gente”.

Por su parte, Adán Bahl sostuvo que el plan económico del gobierno nacional “fracasó” y enfatizó en la falta de un rumbo claro, “Nunca vimos un plan económico verdadero, solo un ajuste ideológico que nos deja con más pobres, menos producción y más endeudamiento”.

En la misma línea, Daniel Cedro criticó la situación social y advirtió sobre la exclusión, “Este gobierno ha dejado sin cobertura a jubilados y personas con discapacidad. El Estado se desentiende de quienes más necesitan protección. Eso no es un error, parece ser parte de su plan”.

Finalmente, Leiva destacó el compromiso del peronismo de Concordia con la militancia territorial, “Hacemos reuniones en barrios, en localidades pequeñas, en sindicatos. No importa si son 20 o 200 vecinos, lo importante es escuchar y llevar propuestas concretas”.

Redacción de 7Paginas