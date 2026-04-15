Dra. Urquiza: “Cuando asumí, los empleados deambulaban buscando un baño y solo había una ambulancia”

En una entrevista brindada al programa Entre Lineas de Radio UNO Federación, la profesional destacó los avances en infraestructura, la incorporación de equipamiento y la mejora en los servicios, aunque también recordó las condiciones en las que encontró el hospital al asumir: “Cuando llegué, los empleados deambulaban buscando un baño y solo había una ambulancia”, expresó.

Uno de los principales ejes actuales es la remodelación del sector de cocina, obra que se ejecuta con financiamiento de la CAFESG. Según explicó Urquiza, ya arribó el nuevo equipamiento, se instaló la cámara de frío y solo resta la habilitación del gas para su puesta en funcionamiento.

A su vez, se decidió ampliar el proyecto original para dar respuesta a una necesidad histórica del personal: la construcción de nuevos baños y vestuarios. “Había un solo baño muy pequeño para todo el sector de servicios, que incluye cocina, lavadero, salud mental y administración. Era insuficiente”, indicó.

En ese sentido, se están construyendo sanitarios diferenciados para hombres y mujeres, además de espacios específicos para el personal de cocina, mejorando sustancialmente las condiciones laborales.

Otro de los trabajos destacados fue el retiro de antiguas calderas en desuso, estructuras de gran tamaño y deterioro que representaban un problema dentro del edificio. Esta tarea fue realizada sin costo por un grupo de empresarios locales, encabezados por Leandro Silvestri, quienes también colaboraron con tareas de limpieza y reorganización de archivos históricos.

En relación a la gestión, Urquiza subrayó que uno de sus objetivos centrales fue mejorar las condiciones de trabajo del personal: “Queremos que el empleado esté cómodo, que tenga los elementos necesarios. Eso repercute directamente en una mejor atención al paciente”, sostuvo.

En cuanto al recurso humano, confirmó la incorporación de nuevos profesionales al área de guardia, incluyendo médicos locales, y anticipó gestiones para sumar residentes, con el objetivo de fortalecer la atención y fomentar que jóvenes profesionales regresen a la ciudad de Federación.

Respecto al parque automotor, la directora informó que actualmente el hospital cuenta con tres ambulancias operativas —dos destinadas a emergencias y una para traslados—, lo que representa una mejora significativa en comparación con el inicio de su gestión, cuando solo disponían de una unidad. Además, destacó la articulación con el sistema de emergencias 107 de Concordia para traslados de mayor distancia.

Finalmente, Urquiza se mostró optimista respecto a la continuidad de las obras, que podrían finalizar en el corto plazo, dependiendo de la habilitación del suministro de gas.

“Los objetivos se están cumpliendo. Esto es resultado del trabajo en equipo. Yo soy la cara visible, pero hay muchas personas detrás que hacen posible estos avances”, concluyó.