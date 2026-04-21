Drama pasional entre adolescentes terminó con el secuestro de armas «tumberas» en Concordia

Lo que comenzó como una disputa de trasfondo pasional a través de las redes sociales escaló hasta convertirse en un grave hecho policial. Este lunes por la tarde, efectivos de la Comisaría Cuarta desarticularon un foco de peligro al secuestrar armas de fuego y cartuchería en un domicilio ubicado en las inmediaciones de calle Nogoyá y Saavedra.

Según lo informado a 7Paginas, la investigación se inició a raíz de una denuncia radicada días atrás por una mujer de 42 años. Según el relato de la denunciante, su hijo de 14 años estaba siendo víctima de graves amenazas por parte de un adolescente de 17 años. El conflicto se habría originado por la relación de amistad entre el menor de 14 y la ex pareja del denunciado, lo que desató la furia de este último.

Un arsenal casero

Bajo las órdenes de la justicia y tras tareas investigativas, el personal policial irrumpió en la vivienda señalada. El resultado del allanamiento fue contundente y positivo, lográndose el secuestro de:

Dos armas de fuego de fabricación casera (tipo «tumberas») completas y operativas.

Una base adicional para la fabricación de otra arma casera.

Cartuchería de diversos calibres: se hallaron tres cartuchos calibre 7,62 (munición de alto poder), un cartucho calibre 24 y un cartucho calibre .38 largo.

Otros elementos de dudosa procedencia que quedaron bajo custodia.

Situación judicial

Durante el procedimiento, los efectivos notificaron a una mujer de 35 años que se encontraba en el lugar. Por disposición de la Fiscal Dra. Natalia Conti, la mujer quedó supeditada a la causa judicial en trámite por el supuesto delito de tenencia ilegítima de arma de fuego.