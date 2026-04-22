Drama y desesperación en un barrio de Concordia: su pareja la abandonó y mañana podría quedar en la calle con sus hijos

La angustia se apoderó del hogar de Mariela, una joven madre que reside en el barrio Llamarada de Concordia. En las últimas horas, lo que comenzó como una crisis de pareja se convirtió en una pesadilla habitacional y alimentaria: su marido abandonó la vivienda y se desentendió de sus responsabilidades, justo cuando la familia enfrenta una advertencia de desalojo inminente.

Según relató la mujer a 7Páginas, su pareja se habría alejado del hogar para iniciar una relación con otra persona, dejando atrás a sus hijos de seis meses y 5 años, además de una deuda de dos meses de alquiler. La situación es crítica, ya que la propietaria del inmueble le advirtió que, de no cancelar la deuda, mañana mismo procederá a retirar sus pertenencias a la vía pública. “El papa de los nenes me bloqueo en el teléfono”, señaló.

Sin red de contención

Mariela explicó que se siente completamente sola en la ciudad. «Vinimos desde Pilar (Buenos Aires) hace casi dos años. No conozco a nadie en Concordia a quien pedirle un techo», comentó desesperada. A la incertidumbre de no saber dónde se alojará con sus hijos, se suma la falta de alimento diario.

«Pido ayuda urgente, no quiero quedar en la calle con mis hijos. También pido si alguien tiene algún trabajo para darme, lo que sea, para poder darles de comer» manifestó Mariela, quien busca una salida digna a través del empleo.

Cómo ayudar

Ante la urgencia del caso, se apela a la conocida solidaridad de los concordienses para evitar que esta familia quede a la deriva. Quienes puedan colaborar con alimentos, dinero para cubrir el alquiler o alguna oferta laboral, pueden hacerlo a través de los siguientes medios:

Contacto directo: 2975 16-2678

Ayuda económica (CBU): 0000003100087995637763

Cada colaboración, por mínima que sea, es fundamental para que Mariela y sus hijos no pierdan el único refugio que tienen en este momento.