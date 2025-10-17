Dramático rescate en Villa Crespo: perro quedó colgado de un ascensor y fue salvado a tiempo

El incidente ocurrió cerca de las 13:20 horas, cuando el perro intentaba subir al ascensor acompañado por su dueña. Al cerrarse la puerta, la correa quedó atrapada y el animal quedó suspendido en el aire, luchando por respirar.

Leo Blumberg, vecino del edificio y director de la carrera de música en una institución educativa local, relató que se encontraba trabajando en su estudio cuando escuchó la alarma del ascensor. “Al principio pensé que alguien había quedado atrapado, pero al acercarme al hall escuché a la mujer repetir desesperadamente ‘dog, dog, dog’”, comentó.

Con conocimientos de reanimación adquiridos en sus estudios, Blumberg aplicó compresiones similares a la RCP humana hasta que el perro comenzó a recuperarse. Tras estabilizar al animal, lo entregó nuevamente a su dueña mientras llegaba el encargado del edificio para destrabar el ascensor.

El rescate quedó registrado por las cámaras de seguridad del edificio, que captaron desde el momento en que el perro quedó colgado hasta su liberación y recuperación.

Impactado por lo ocurrido, Blumberg adelantó que planea crear una composición musical educativa para enseñar cómo realizar RCP en mascotas, con asesoramiento de una veterinaria. “Es información útil y necesaria; creo que puede salvar vidas”, afirmó.