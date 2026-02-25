Droga secuestrada en Concordia: en el 2023 menos de 4,000 y en el 2025 casi 10.000 dosis

Tal lo informado por 7Paginas, el encuentro fue encabezado junto al intendente Francisco Azcue y contó con la participación de referentes vecinales, en una instancia de diálogo destinada a fortalecer las estrategias de prevención en los barrios.

Uno de los datos que más llamó la atención fue la cantidad de droga incautada en los últimos años. Según detalló Rosatelli, en 2023 no se alcanzaron las 4.000 dosis secuestradas, en 2024 la cifra apenas superó las 6.000, mientras que en lo que va de 2025 el número ronda las 10.000 dosis, evidenciando un crecimiento significativo en los operativos contra el narcotráfico a pequeña escala.

El jefe policial sostuvo que estos números marcan un contraste importante con años anteriores y forman parte de una política activa de combate al delito. En ese sentido, indicó que en 2020 se habían realizado menos de 100 procedimientos por narcomenudeo, mientras que en 2025 la cifra asciende a 1.600.

Además, señaló que en 2020 se secuestraron 25 armas de fuego, en tanto que en 2025 ya se contabilizan más de 260 armas incautadas. En cuanto a las detenciones, el crecimiento también es notorio: en 2010 apenas superaban las 300, mientras que este año ya se registran más de 2.200 personas detenidas.

Rosatelli también expuso estadísticas vinculadas a delitos graves. Remarcó que los homicidios descendieron de 25 en 2019 a 5 en 2025, subrayando que la ciudad lleva seis meses sin registrar asesinatos. En relación a los delitos contra la propiedad, recordó que el pico más alto se dio en 2017 con alrededor de 1.200 hechos, mientras que en 2025 la cifra supera levemente los 400.

Respecto a las zonas con mayor conflictividad, el funcionario policial identificó como “zonas calientes” las jurisdicciones de las seccionales Primera, Segunda, Séptima y Octava. Asimismo, indicó que la mayor cantidad de denuncias que se reciben diariamente están relacionadas con situaciones de violencia de género, conflictos intrafamiliares y disputas entre vecinos, atribuyendo parte de este fenómeno a una “escasa tolerancia” en la convivencia cotidiana.

La ciudad de Concordia, que años atrás fue catalogada como una de las más peligrosas de Entre Rios, muestra —según las cifras oficiales— una reducción sostenida en varios indicadores delictivos, aunque con un fuerte incremento en los procedimientos vinculados al narcomenudeo y el secuestro de estupefacientes.

Tras la exposición apoyada en material estadístico, la jornada continuó con un intercambio directo entre autoridades y vecinos, quienes plantearon inquietudes y propuestas para profundizar las acciones de prevención en los distintos barrios de la ciudad.