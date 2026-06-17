Drogas: puntual análisis del cura párroco de Federación, reconoció el trabajo del hospital y pidió a las fuerzas de seguridad profundizar las investigaciones

La problemática de las adicciones, el deterioro de la salud mental y el impacto que genera el narcotráfico en las familias de Federación fueron algunos de los ejes centrales abordados por el cura párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción, presbítero Roberto Percara, durante una entrevista concedida al portal de noticias La Última Campana.

En un contexto atravesado por situaciones que han generado preocupación y debate en la comunidad, el sacerdote invitó a reflexionar sobre las causas profundas que están detrás de muchos de los conflictos sociales que afectan a la ciudad.

“Este tiempo está marcado por muchas problemáticas que hacen más agudo el sufrimiento. Detrás de cada situación hay personas que sufren y sufren mucho”, expresó.

La salud mental, una preocupación creciente

Durante la entrevista, Percara señaló que uno de los temas que más inquieta a la Iglesia es el crecimiento de los problemas vinculados a la salud mental, una realidad que atraviesa a personas de distintas edades y sectores sociales.

Según explicó, en numerosos casos estas situaciones aparecen relacionadas con consumos problemáticos, conflictos familiares y la falta de redes de contención.

“Son temas muy sensibles porque nadie tiene la solución completa”, sostuvo, al tiempo que remarcó la necesidad de que instituciones, organismos públicos y organizaciones sociales trabajen de manera articulada para dar respuestas a quienes atraviesan momentos de vulnerabilidad.

Una mirada crítica sobre las redes sociales

El sacerdote también dedicó parte de su análisis al papel que cumplen las redes sociales en la actualidad. Si bien reconoció las ventajas que ofrecen para comunicar e informar, advirtió sobre los riesgos que implica su utilización irresponsable.

“En las redes sociales nos animamos a decir muchas cosas que cara a cara no diríamos. En lugar de construir y aportar algo positivo, muchas veces se genera más sufrimiento”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la sociedad necesita recuperar ámbitos de encuentro y diálogo que permitan debatir los problemas desde una perspectiva más humana y menos confrontativa.

Reconocimiento al Hospital San José

Percara destacó especialmente el trabajo que se viene desarrollando entre la Pastoral de Adicciones de la Iglesia y los equipos de salud mental del Hospital San José de Federación.

Según explicó, existe una relación permanente de colaboración que permite acompañar a personas y familias afectadas por consumos problemáticos y otras situaciones complejas.

“Hay un muy buen trabajo con el hospital. Tal vez no estamos tan coordinados como instituciones en otros ámbitos, pero sí existe una buena disposición para colaborar y acompañar”, señaló.

Para el sacerdote, este tipo de articulaciones son fundamentales para brindar respuestas concretas a quienes necesitan asistencia y contención.

“La situación es alarmante”

Al referirse específicamente al fenómeno de las adicciones, el párroco fue contundente al describir el escenario que observa diariamente.

“Hay una problemática alarmante en el tema del consumo. No es solamente el consumo en sí mismo, sino todas las situaciones que genera alrededor. Afecta a la familia, agrava problemas de salud mental y provoca que muchas personas se encuentren sin contención”, manifestó.

Asimismo, indicó que detrás de cada caso existen historias de sufrimiento que muchas veces permanecen invisibilizadas.

“Hay familias que la están sufriendo mucho y que de repente no saben qué hacer. Muchas veces se sienten solas en esa lucha”, agregó.

El rol de la familia

Otro de los aspectos destacados por Percara fue la importancia de la familia como principal ámbito de contención frente a las dificultades que enfrentan niños, adolescentes y adultos.

Sin embargo, reconoció que la fragilidad de muchos vínculos familiares también constituye un desafío creciente.

“Vivimos en una sociedad con menos tolerancia. Cuando la familia logra contener y acompañar, la situación es distinta. Pero cuando ese núcleo se rompe, todo se vuelve mucho más difícil”, reflexionó.

Para el sacerdote, fortalecer a las familias constituye una herramienta clave para prevenir numerosas problemáticas sociales.

Narcotráfico: ir más allá de las consecuencias

Uno de los conceptos más contundentes de la entrevista estuvo relacionado con la necesidad de profundizar las investigaciones sobre las estructuras que sostienen el negocio de la droga.

Percara sostuvo que gran parte del trabajo que realizan la Iglesia y otras instituciones está orientado a acompañar las consecuencias del problema, pero consideró imprescindible avanzar también sobre las causas.

“Nosotros trabajamos sobre las consecuencias. Acompañamos a quienes sufren y a quienes intentan recuperarse. Pero también hay que preguntarse quiénes están detrás de todo esto y quiénes se benefician mientras las familias padecen las consecuencias”, expresó.

En esa línea, planteó que existe una red mucho más amplia detrás del narcotráfico que debe ser investigada por los organismos competentes.

“Hay alguien detrás de todo esto que se está beneficiando enormemente. Si queremos una sociedad mejor, tenemos que trabajar también sobre la raíz del problema y no solamente sobre las consecuencias”, afirmó.

Un llamado al compromiso comunitario

Finalmente, el párroco convocó a toda la comunidad de Federación a involucrarse en la búsqueda de soluciones, fortalecer los espacios de acompañamiento y sostener la esperanza frente a una realidad compleja.

“Tenemos que trabajar juntos y también rezar. Todos los días pongo a nuestra querida Federación en la presencia de Dios para que podamos aliviar tanto sufrimiento y ayudar a quienes más lo necesitan”, concluyó.

Las declaraciones de Roberto Percara reflejan una preocupación compartida por numerosos sectores de la comunidad respecto del avance de las adicciones, los problemas de salud mental y el impacto social del narcotráfico, al tiempo que plantean la necesidad de una respuesta integral que involucre a las instituciones, las familias y a toda la sociedad.

Redacción: La Última Campana.