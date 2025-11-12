Duelo con sabor concordiense en la Copa de la Liga +35: Gustavo “La Pantera” Bou y Ángel “Pepo” Saucedo se enfrentan en cuartos de final

El Club Estudiantes de La Plata tendrá como rival al Racing Club de Avellaneda, en un encuentro que promete ser uno de los más atractivos de la jornada. El partido se disputará en el Predio Tita Mattiussi a las 21 horas, y será transmitido en vivo por la web oficial de Racing.

Racing llega con un plantel repleto de figuras que brillaron en el fútbol profesional: Jesús “Polaco” Bastía, Gonzalo “Lavandina” Bergessio, Claudio Yacob, Valentín Viola y Gustavo “La Pantera” Bou, quien además de ser una de las grandes atracciones del torneo, dirige actualmente al club de sus amores, Nebel, de Concordia.

En la vereda opuesta estará Ángel “Pepo” Saucedo, también formado en Nebel y hoy integrante del plantel de Estudiantes. Ambos, viejos conocidos y amigos, protagonizarán un duelo con historia compartida y orgullo concordiense, que promete emociones fuertes y buen fútbol.

Cabe destacar que en esta instancia no hay ventaja deportiva, por lo que el ganador avanzará directamente a las semifinales.

El choque entre Bou y Saucedo será, sin dudas, uno de los partidos más esperados del certamen, donde la pasión por la pelota volverá a unir —aunque esta vez como rivales— a dos referentes del histórico Club Nebel.

Redaccion de 7Paginas