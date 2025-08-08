Dura noticia para los pobres de la zona sur de Concordia, se interrumpió el comedor diario de la iglesia Gruta de Lourdes

El anuncio fue realizado por el párroco, padre Cristian Arévalo, quien envió un mensaje a la redacción de 7Paginas explicando la situación. “Querida familia, quiero contarles y compartirles la situación de uno de los servicios a nuestra comunidad. Seguramente han visto noticias que se han viralizado en estos días sobre la interrupción del comedor comunitario, que funciona de lunes a viernes desde hace tanto tiempo y que tanto valoramos para los hermanos de nuestros barrios aquí en la zona sur”, expresó.

Arévalo remarcó que la decisión no fue tomada por él ni por el equipo que lleva adelante el comedor, sino que responde a la finalización del convenio vigente con el programa nacional que financiaba su sostenimiento. “Estamos a la espera de firmar el próximo convenio para poder continuar con el servicio como lo venimos haciendo. Esperamos que pronto podamos llegar a una resolución”, afirmó.

El sacerdote también pidió el acompañamiento espiritual de la comunidad: “Quiero que nos acompañen con su oración para que Dios, con su amor y su providencia, nos siga sosteniendo”.

Desde la iglesia aclararon que, por el momento, el comedor comunitario que funciona los días sábados continuará brindando asistencia alimentaria a quienes lo necesiten, mientras esperan una respuesta para reanudar el servicio diario.

Redaccion de 7Paginas