Duro reclamo de UPCN por demoras en recategorizaciones

“A esta altura ya tendríamos que estar trabajando intensamente para la segunda etapa y, por inconsistencias que aducen los organismos, sólo han salido un par de expedientes de la primera, que no son los tienen mayor cantidad de trabajadores para recategorizar”, expuso la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, al evaluar el estado de las recategorizaciones en la administración pública provincial.

Recordó que “durante la elaboración del Instructivo 2026 –donde nuestro Sindicato fue el único que participó de todas las instancias de discusión– nos aseguraron que se daría curso rápido a las recategorizaciones, bajo la impronta que el gobierno le quiere dar al expediente electrónico y a la cuestión digital”.

En ese sentido, la dirigente gremial expresó: “Pero qué impronta digital van a hacer si no tienen siquiera posibilidades de concretar las recategorizaciones de los trabajadores. Es una contradicción y una cachetada para los compañeros”.

En el mismo sentido se preguntó: “¿O es que hay dos administraciones? Una que tiene recursos para contratar servicios, capacitar personal y comprar equipamiento; y otra, que es la de los trabajadores, donde nada se puede, todo es un problema, donde impera el ‘no me importa’ y el ‘que esperen, demasiado que tienen trabajo’”. Y añadió: “Lo de los trabajadores nunca es urgente ni importante; siempre se deja para cuando se pueda”.

Desidia

“Nos llama la atención que ante estas demoras, que venimos viendo desde hace varias semanas e incluso meses, no ha habido ninguna una reunión para revisar lo que pasa o cómo se puede destrabar”, apuntó Domínguez y recordó que “todos los organismos que hoy hacen objeciones, estuvieron de acuerdo con el procedimiento del Instructivo”.

“La idea era que no tuvieran que trabajar legajo por legajo, pero eso es justamente lo que están haciendo, en papel”, cuestionó y advirtió sobre la “desidia e incapacidad del Estado de resolver la situación de los trabajadores”.

También remarcó que el acuerdo paritario que UPCN firmó en mayo “tenía entre sus puntos el compromiso de acelerar las recategorizaciones”. El incumplimiento de esta premisa “no nos es indiferente, enoja y genera impotencia entre los trabajadores, y se suma a todo el malestar salarial y otras decisiones que afectan a los compañeros”.

Asimismo, por esta situación los trabajadores “equivocadamente culpan al Sindicato, que ha sido parte de esta construcción, que es la recategorización digital”. Pero subrayó: “No podemos hacer nada frente al desinterés de los funcionarios”.

Entre los organismos con más atrasos se encuentra la Caja de Jubilaciones y Pensiones, paralizado desde abril; el Consejo General de Educación (CGE), con un último movimiento en mayo; y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), sin avances desde junio.

“Habría que revisar urgentemente qué es lo que pasa, por qué no se puede avanzar”, remarcó la Secretaria Adjunta y, en cuanto al procedimiento, explicó que “los listados iniciales que se consolidaron para empezar el proceso, estuvieron brindados por los organismos, chequeados por Recursos Humanos, ratificados nuevamente por los organismos y posteriormente convalidados por el propio trabajador, con su conformidad o no. ¿Tienen dudas o es para dilatar?”.

Por último expresó: “Exigimos que rápidamente se convoque a una reunión para detectar lo que está generando las demoras y poner plazos para darle solución”.