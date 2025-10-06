Echaron del país a la ex Miss Bolivia que fue detenida en Entre Rios con más de 300 kilos de cocaína

El fallo fue dictado por la jueza Mariela Rojas, titular del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, luego de un juicio abreviado acordado entre la fiscalía, la defensa y la propia acusada. La magistrada consideró a Callau Barriga como partícipe secundaria, ya que no tuvo a su cargo tareas de logística ni fue responsable de la operación, papel que sí asumía su pareja, quien además es 30 años mayor.

Entre los atenuantes, el Tribunal ponderó la ausencia de antecedentes penales, la corta edad de la acusada y la situación de violencia de género que padecía en el marco de su relación. A raíz de ello, se impuso la pena en suspenso, junto con una multa de más de 2,7 millones de pesos.

La Dirección Nacional de Migraciones había declarado irregular la permanencia de Callau Barriga en el país, por lo que el Tribunal también ordenó su expulsión definitiva, sin posibilidad de reingreso. Este sábado por la noche, fue trasladada bajo custodia de la Policía Federal Argentina y embarcó en un vuelo hacia el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra.

Una vida marcada por vínculos con el narcotráfico

Apodada “Chabela”, Callau Barriga se coronó como reina de belleza en San Borja, en el departamento boliviano del Beni, hace seis años. Es sobrina de Jorge Adalid Granier Ruiz, alias “El Nono”, conocido como el “narco fantasma”, condenado por liderar una organización criminal dedicada al tráfico aéreo de cocaína.

El 22 de enero pasado, la joven viajaba junto a Gusmao en la avioneta que aterrizó en un campo de Holt Ibicuy, Entre Ríos, donde ambos fueron detenidos con el millonario cargamento de droga.

Con el fallo judicial y su inmediata expulsión, Callau Barriga ya se encuentra en Bolivia, cumpliendo con la condena en suspenso y con la prohibición absoluta de regresar a la Argentina.