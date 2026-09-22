ECU 2026: Leila Rebot y Jeremías Miño son los nuevos Reyes de los Estudiantes de Concordia

En la madrugada de este martes 22 de septiembre se vivió la gran noche final de la edición 2026 de la Fiesta de los Estudiantes de Concordia. En las instalaciones del Club Ferrocarril, y como parte de una tradición que lleva más de 60 años en la ciudad, se conocieron a los nuevos soberanos del estudiantado concordiense.

El cetro mayor quedó en manos de Leila Rebot, representante de la Escuela Bachillerato Artístico, y Jeremías Miño, también representante de la misma institución educativa.

De esta manera, ambos fueron consagrados como los nuevos Reyes de los Estudiantes de Concordia 2026, y tendrán la responsabilidad de representar al estudiantado de la ciudad durante el período 2026/2027.

Los nuevos soberanos recibieron los respectivos atributos de manos de los Reyes salientes, Sofía Stele y Facundo Paulozzi, quienes finalizaron así su período de representación.

La elección estuvo a cargo de un jurado integrado por Verónica Kindernetch, Yanella Aldecoa, Sol Ruiz Díaz, Fabián Rivero y Omar Domínguez, quienes tuvieron la tarea de evaluar a los representantes de las distintas instituciones participantes y definir a los nuevos soberanos de la tradicional celebración estudiantil.

Con esta elección, el Bachillerato Artístico se quedó con los máximos atributos de la ECU 2026, en una jornada que volvió a reunir a estudiantes de Concordia para celebrar una de las tradiciones más importantes del calendario estudiantil de la ciudad.

Con informacion de prensa ECU

Redaccion de 7Paginas