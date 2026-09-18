ECU 2026: los postulantes al cetro mayor de los Estudiantes de Concordia

La Subcomisión de Reyes de ECU 2026 tiene a su cargo la coordinación y preparación de los jóvenes que representan a distintas escuelas e institutos educativos de la ciudad y que aspiran a ocupar los diferentes puestos de la corte estudiantil.

Según explicó Iara Vega, presidenta de la Subcomisión de Reinas y Reyes de ECU 2026, durante las últimas semanas los postulantes participaron de distintas actividades como parte del proceso de preparación. Entre ellas se realizaron convivencias, presentaciones en las Ferias Estudiantiles, visitas guiadas a distintos puntos turísticos de Concordia y entrevistas con el jurado seleccionado para esta edición.

En total son 29 parejas de postulantes, quienes serán evaluados por el jurado y, posteriormente, se realizará la designación de los distintos puestos de Mises, Príncipes, Vises y Reyes.

La elección se llevará adelante el 21 de septiembre, en el marco de las actividades previstas por ECU 2026 para celebrar el Día del Estudiante y la llegada de la Primavera.

Los 29 binomios

01 – Escuela Vélez Sarsfield: Iara Pastorini y Benjamín Bonfilio.

02 – Escuela Gerardo Yoya: Brisa Méndez y Uriel Burghi.

03 – Escuela Justa Gayoso: Tamara Laurenzo y Lucas Rodríguez.

04 – Escuela Comercio 1: Catalina Micucci y Nayib Ian Heis.

05 – Escuela San Martín: Mia Rueda y Nicolás Krenz.

06 – Escuela Comercio 2: Martina Silva y Alejo Miño.

07 – Escuela Normal: Annelisse Ferreyra y Santino Benítez.

08 – Escuela San Roque González: Aylin Torales y Tomás Detona.

09 – Escuela Esteban Zorraquín: Priscila Osorio y Luciano Vega.

10 – Escuela Augusto Niez: Victoria Inés Girard.

11 – Instituto San José: Inés Cavallo y Benicio Ortega.

12 – Escuela Jesús Nazareno: Lucía Pellichero y Lautaro Vittori.

13 – Escuela Técnica 2: Magalí Patterson y Uriel Enrique.

14 – Bachillerato Humanista Moderno: Tatiana Alberro y Martín Spinelli.

15 – Escuela Itatí: Mia Innchauspe y Elías Peñalosa.

16 – Escuela Agro 24: Morena Petelin y Felipe Díaz.

17 – Escuela Nacional: María Celia Boudot y Tobías Cheruzzo.

18 – Presos – Mitre: Paula del Castillo y Federico Cardozo.

19 – Escuela Juana Azurduy: Adaluz Zampedri y Gerónimo Valdez.

20 – Escuela República Entre Ríos: Morena González y Enzo Fleitas.

21 – Escuela Che Guevara: María de los Ángeles Gómez y Tiziano Cabrera.

22 – Escuela Jorge L. Borges: Guadalupe Techera y Santiago Eyman.

23 – Capuchinos: Martina Yoya y Bautista Zaflate.

24 – Escuela San Francisco: Abril Leyes y Nahuel Candela.

25 – Escuela NEA Siglo XXI: Serena Cejas y Bautista Matheron.

26 – Escuela Santos Liotta: Abigail Ovelar y Mateo Dirie.

27 – Escuela Renacer: Gianella Smitarello y Lázaro Velázquez.

28 – Escuela Damián P. Garat: Serena Zapellaz y Pierre Delaloye.

29 – Escuela Bachillerato Artístico: Leila Rebot y Jeremías Miño.

De esta manera, los representantes de las instituciones educativas de Concordia transitan los últimos días de preparación antes de la jornada del 21 de septiembre, cuando se conocerán los nombres de quienes asumirán como los nuevos representantes de la comunidad estudiantil de la ciudad.