ECU confirmó: “El Ferro se hace sí o sí”

La tradicional Fiesta del Estudiante en el Ferro, organizada por los estudiantes de Concordia, quedó en el centro de una jornada de reclamos y negociaciones con el Municipio. Este jueves, integrantes de ECU, acompañados por padres, docentes y concejales de la oposición, se concentraron frente a las puertas de la Municipalidad para solicitar acompañamiento para la celebración.

Con carteles y consignas, los estudiantes reclamaron que una fiesta que forma parte de la identidad estudiantil de Concordia y que cuenta con décadas de historia pueda realizarse nuevamente.

Durante la manifestación se hizo presente la secretaria de Gobierno, Patricia Domínguez, junto a otros funcionarios municipales, quienes mantuvieron un diálogo con los representantes de ECU.

Según pudo observar un cronista de 7Páginas, uno de los principales planteos estuvo relacionado con el acompañamiento municipal, incluyendo el pedido de asistencia para afrontar algunos de los gastos que demanda la realización del evento.

Reunión con el intendente

Luego del encuentro, la presidenta de ECU, Rocío Toledano, confirmó a 7Páginas que este viernes está previsto un nuevo encuentro con el intendente Francisco Azcué y funcionarios municipales.

“Se ha acordado mañana que nos va a recibir el intendente, en la mañana o el mediodía, y nos vamos a sentar con los chicos de la comisión, en conjunto con él y otros funcionarios”, explicó.

La dirigente estudiantil señaló que esperan aclarar las diferencias surgidas en torno a la autorización del lugar y al acompañamiento solicitado por ECU.

“Esperamos una respuesta clara, porque que nos hayan puesto que no y después nos hayan puesto que sí, en persona es confuso”, sostuvo Toledano.

Según explicó, uno de los pedidos principales es contar con mayor visibilidad y acompañamiento institucional por parte de la Municipalidad.

“Lo que pedimos es visibilidad, que inviertan en nuestras fiestas, que sigan la tradición concordiense”, expresó.

Una fiesta que cuesta alrededor de $20 millones

Uno de los puntos que generó mayor discusión durante los últimos días fue el aspecto económico. Toledano reconoció ante 7Páginas que la comisión estudiantil realizó diferentes actividades para reunir fondos, pero que no consiguió alcanzar el monto necesario para cubrir todos los gastos.

“La realidad es que hoy una fiesta realizada por estudiantes de entre 17 y 18 años para 3.000 estudiantes sale alrededor de 20 millones”, explicó.

La presidenta de ECU detalló que los jóvenes organizaron distintas actividades para recaudar dinero, incluyendo la venta de budines, minidonas y torta frita, con la colaboración de padres, además de las inscripciones de estudiantes.

“Con los chicos hemos hecho ventas, hemos vendido hasta budines, minidonas, torta frita con los papás, para juntarlo, y con inscripciones de estudiantes, para hacer la fiesta de todos”, relató.

Sin embargo, reconoció que los ingresos no fueron suficientes para afrontar el incremento de los costos.

“Los números cada vez van aumentando y los ingresos que vamos teniendo son pocos, y como al tener poco apoyo se hace cada año más difícil”, manifestó.

El costo del sonido, otro de los puntos

Toledano explicó que uno de los gastos más importantes está relacionado con el servicio de sonido necesario para la realización del evento en el Ferro.

“Contamos con un sonido para el Ferro que la verdad sale de millones”, señaló, y aclaró que el pedido al Municipio apunta a obtener una ayuda que permita cubrir al menos una parte de ese costo.

“Nosotros intentamos, seguimos juntando plata con 20 de nosotros, es intentar juntar un poco, uno mínimo, que fue lo que se le pidió a la Municipalidad, para poder pagar aunque sea el sonido”, indicó.

La joven remarcó que la intención de los estudiantes es continuar realizando actividades para reunir fondos y que el esfuerzo no recaiga exclusivamente sobre el Estado.

“Que no sea todo ayuda de arriba, sino también que se note el esfuerzo estudiantil y que se note también el esfuerzo de todos los estudiantes por hacer una fiesta tradicional que siga viva”, afirmó.

“El Ferro se hace sí o sí”

Más allá de las diferencias y las dificultades económicas, Toledano fue contundente al referirse a la realización del evento.

“Con los chicos aseguramos que va a haber Ferro el 21. No nos vamos a dejar que cosas así nos detengan”, afirmó.

La celebración está prevista para el lunes 21 de septiembre, en el marco del Día del Estudiante.

La presidenta de ECU sostuvo que la comisión viene trabajando desde comienzos de año para llevar adelante las distintas actividades y que el objetivo es garantizar la continuidad de la tradicional fiesta.

El reclamo por las “trabas” administrativas

Durante la entrevista con 7Páginas, Toledano también explicó a qué se referían cuando hablaban de dificultades y “trabas” por parte del Municipio.

Según relató, algunas tareas que en años anteriores eran realizadas o acompañadas por determinadas áreas municipales este año habrían quedado bajo responsabilidad de ECU, sin que los estudiantes recibieran información con suficiente anticipación.

“Las trabas que nos pone el Municipio son todo el tiempo cosas que se hacían el año pasado, que ciertas áreas se ocupaban de realizarla”, sostuvo.

Rocio explicó que los integrantes de la actual comisión consultaron a jóvenes que participaron de las comisiones anteriores y, en función de esas experiencias, esperaban un esquema similar de acompañamiento.

“Este año nos encontramos con la realidad de que ni la Municipalidad nos estaba ayudando en cosas mínimas, que era el decirnos con tiempo”, afirmó.

Toledano remarcó además que la comisión está integrada por jóvenes de 17 y 18 años, por lo que consideró necesario contar con asesoramiento y acompañamiento para afrontar los trámites que demanda un evento de estas características.

Una tradición que busca mantenerse

La Fiesta del Estudiante constituye desde hace décadas una de las celebraciones tradicionales de Concordia y es organizada por los propios estudiantes.

Toledano reivindicó precisamente ese carácter y señaló que los jóvenes continúan realizando actividades para financiarla, aun frente al aumento de los costos.

“Entristece un poco por el hecho de que una fiesta que se espera todos los años, en la misma fecha, se haga cada vez más difícil”, expresó.

Y agregó: “Nosotros no nos quejamos, porque es lo que nos gusta y lo que queremos, que siga en Concordia con una de las pocas tradiciones”.

Este viernes, ECU espera mantener el encuentro con el intendente Francisco Azcué para definir los puntos pendientes y conocer qué acompañamiento podrá brindar el Municipio.

Mientras tanto, desde la organización estudiantil sostienen una definición: “El Ferro se hace sí o sí”.