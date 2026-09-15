ECU pidió ayuda a los vecinos de Concordia para sostener las tradicionales fiestas estudiantiles

Detrás de cada elección de Reyes, cada desfile, cada Ferro y cada encuentro que forma parte del calendario estudiantil de Concordia existe un grupo de jóvenes que trabaja durante todo el año para mantener viva una tradición que lleva más de seis décadas.

En esta oportunidad, los integrantes de Estudiantes Concordienses Unidos (ECU) decidieron hacer público un pedido de ayuda dirigido a los vecinos de la ciudad, ante las dificultades económicas que atraviesan para afrontar los costos de las actividades.

Son 18 estudiantes de entre 17 y 18 años quienes actualmente tienen la responsabilidad de organizar y sostener una de las tradiciones más reconocidas de Concordia.

“No es fácil continuar esta tradición”

A través de un mensaje enviado a la redacción de 7Páginas, desde ECU destacaron el valor histórico de estas celebraciones y explicaron las dificultades que implica mantenerlas.

“Hace más de 60 años Concordia disfruta de una tradición que nos une y nos representa como ciudadanos y especialmente como estudiantes. Hoy somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad y el orgullo de continuarla, pero hacerlo no es fácil”, expresaron.

Los jóvenes aclararon que existe una percepción equivocada respecto del financiamiento de los eventos.

“Muchas veces se piensa que los eventos de ECU son financiados, pero esto no es así. Los gastos de eventos como el Ferro deben ser afrontados por ECU, y hablamos de varios millones de pesos”, explicaron.

En ese sentido, señalaron que realizan distintas actividades destinadas a recaudar fondos y que cuentan con el respaldo de sponsors, a quienes agradecieron especialmente. Sin embargo, indicaron que los costos actuales son muy elevados y no están alcanzando a cubrirlos.

El pedido a toda la comunidad

Desde ECU remarcaron que conocen el esfuerzo que realizan las promociones, las familias y los estudiantes para poder participar de las distintas actividades y aseguraron que su intención es evitar que las dificultades económicas terminen afectando las celebraciones.

“Sabemos el esfuerzo que realizan las promociones, las familias y cada estudiante para ser parte de estas fiestas y no queremos desilusionarlos, queremos darles la fiesta que se merecen, pero para eso necesitamos de toda la comunidad”, manifestaron.

El pedido está dirigido especialmente a quienes, a lo largo de los años, participaron o disfrutaron de alguna de las actividades organizadas por los estudiantes.

“Por eso hoy queremos llegar a cada concordiense que alguna vez disfrutó de una Elección de Reyes, un Ferro, un Desfile o cualquiera de las actividades que forman parte de nuestra cultura”, señalaron.

“No pedimos solamente por nosotros”

Los jóvenes remarcaron que el pedido de colaboración no tiene como único objetivo garantizar las actividades de la actual promoción, sino preservar una tradición que consideran parte de la identidad de la ciudad.

“No pedimos solamente por nosotros, sino para que una tradición de más de medio siglo pueda seguir existiendo”, afirmaron.

En ese sentido, destacaron que cualquier aporte, independientemente de su monto, puede resultar significativo para sostener la organización de los próximos eventos.

“Cualquier colaboración, grande o pequeña, puede significar muchísimo para nosotros y ayudarnos a que Concordia siga teniendo aquello que la hace tan única y especial”, expresaron.

Cómo colaborar con ECU

Los integrantes de ECU invitaron a quienes quieran colaborar o conocer las distintas maneras de hacerlo a comunicarse directamente con la organización.

Contactos:

📱 Rocío Toledano, presidenta de ECU: +54 9 345 492-8774

📱 Guadalupe Bernardi, presidenta del CEC: +54 9 345 412-2843

📲 Instagram: @ecuconcordia

📧 Correo electrónico: ecuoficiall@gmail.com

“¡Necesitamos tu ayuda para que esto sea posible!”, concluyeron los estudiantes en el mensaje dirigido a toda la comunidad de Concordia.

Redaccion de 7Paginas