Viernes 19 de septiembre de 2025
ECU presentó a los postulantes a Reinas y Reyes 2025

La Subcomisión de Reinas y Reyes de Estudiantes Concordienses Unidos (ECU 2025) dio a conocer oficialmente a los postulantes que participarán en la tradicional elección de los soberanos estudiantiles, evento que se desarrollará el próximo 21 de septiembre en la Fiesta del Ferro.
Redacción 7Paginas

“Los reyes de las distintas escuelas de nuestra ciudad desarrollaron diversas actividades previas, entre ellas convivencias, presentaciones en las Ferias Estudiantiles organizadas por ECU y entrevistas con el jurado. Ahora llegó el momento de la gran definición”, señalaron Conrado Monte y Priscila Martínez, presidente y vicepresidenta de la Subcomisión.

Este año son 68 los jóvenes postulantes, representantes de distintas escuelas e institutos de Concordia. De entre ellos surgirán los nuevos Mises, Príncipes, Vises, Reinas y Reyes que representarán a los estudiantes durante la edición 2025.

Postulantes confirmados

Esc. Agrotécnica N°24: Rocío Delaloye y Santino Aguilera.

Esc. Juana Azurduy: Eugenia Castaño y Hugo Farias.

Esc. San Martín: Abigail Burgos y Santiago Cattani.

NEA Siglo XXI: Emilia Portaluri y Álvaro Dri.

Esc. María Elena Walsh: Ariadna Rodríguez y Enzo Mendoza.

Esc. San Roque González: Sofía Stele y Francisco Trinidad.

Inst. Saint Exupery (Principito): Josefina Gorsky y Benjamín Zitta.

Presos-Mitres: Camila Masetto y Thiago Giacomini.

Esc. San Francisco: Tatiana Mazo y Eric Pintos.

Esc. Técnica N°2: Jazmín Servín y Tomás Romero.

Esc. Comercio N°1: Lara Ozuna y Xavier Moreyra.

Esc. Gerardo Yoya: Morena Fernández y Milton Enríquez.

Esc. Justa Gayoso: Dará Izaguirre y Gabriel Leiva.

Esc. Cabo Sendros: Rocío Dartuqui y Alexander López.

Bachillerato Humanista Moderno: Ana Sauré y Juan Francisco Lanzieri.

Colegio San José: Martina Obispo y Facundo Paulozzi.

Colegio Jesús Nazareno: Giuliana Fochesatto y Cristian Ruiz.

Esc. Esteban Zorraquín: Tatiana Racedo y Tiago Benítez.

Esc. Normal: Melina Urquiza y Mateo Ferreyra.

Esc. Che Guevara: Kiara Gómez y Nicolás Benítez.

Esc. Comercio N°2: Jazmín Márquez y Bautista Mohr.

Esc. López Jordán: Tatiana Viera y Thiago Peralta.

Colegio Renacer: Tiziana García y Rodrigo Alcoba.

Esc. Bachillerato Artístico: Analuz Bazarelli y Juan Pablo Godoy.

Esc. Mariano Moreno: Ivon Rougier y Lautaro Gaite.

Colegio Capuchinos: Clara Lower y Fausto Sigot.

Esc. Vélez Sarsfield: Stefanía Conrrado y Thiago Pérez.

Colegio Itatí: Morena Lechini y Bautista Ferreira.

Esc. Jorge L. Borges: Naiara De León y Tiziano Pacor.

Colegio Nacional: Rosario Portillo y Enzo Ramírez.

Esc. Damián P. Garat: Gianna Grigolatto y Tadeo Esteves.

Esc. Augusto Niez: Aldana Da Silva y Damián Gauna.

Esc. Crear: Sara Morier y Ayrton Luna.

Esc. República de Entre Ríos: Nahiara Sarmiento y Uriel Leguizamón.

La expectativa crece entre la comunidad estudiantil y concordiense en general, ya que la elección de reinas y reyes es uno de los momentos más esperados dentro de los festejos de la Semana del Estudiante en Concordia.

