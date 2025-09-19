ECU presentó a los postulantes a Reinas y Reyes 2025

“Los reyes de las distintas escuelas de nuestra ciudad desarrollaron diversas actividades previas, entre ellas convivencias, presentaciones en las Ferias Estudiantiles organizadas por ECU y entrevistas con el jurado. Ahora llegó el momento de la gran definición”, señalaron Conrado Monte y Priscila Martínez, presidente y vicepresidenta de la Subcomisión.
Este año son 68 los jóvenes postulantes, representantes de distintas escuelas e institutos de Concordia. De entre ellos surgirán los nuevos Mises, Príncipes, Vises, Reinas y Reyes que representarán a los estudiantes durante la edición 2025.
Postulantes confirmados
Esc. Agrotécnica N°24: Rocío Delaloye y Santino Aguilera.
Esc. Juana Azurduy: Eugenia Castaño y Hugo Farias.
Esc. San Martín: Abigail Burgos y Santiago Cattani.
NEA Siglo XXI: Emilia Portaluri y Álvaro Dri.
Esc. María Elena Walsh: Ariadna Rodríguez y Enzo Mendoza.
Esc. San Roque González: Sofía Stele y Francisco Trinidad.
Inst. Saint Exupery (Principito): Josefina Gorsky y Benjamín Zitta.
Presos-Mitres: Camila Masetto y Thiago Giacomini.
Esc. San Francisco: Tatiana Mazo y Eric Pintos.
Esc. Técnica N°2: Jazmín Servín y Tomás Romero.
Esc. Comercio N°1: Lara Ozuna y Xavier Moreyra.
Esc. Gerardo Yoya: Morena Fernández y Milton Enríquez.
Esc. Justa Gayoso: Dará Izaguirre y Gabriel Leiva.
Esc. Cabo Sendros: Rocío Dartuqui y Alexander López.
Bachillerato Humanista Moderno: Ana Sauré y Juan Francisco Lanzieri.
Colegio San José: Martina Obispo y Facundo Paulozzi.
Colegio Jesús Nazareno: Giuliana Fochesatto y Cristian Ruiz.
Esc. Esteban Zorraquín: Tatiana Racedo y Tiago Benítez.
Esc. Normal: Melina Urquiza y Mateo Ferreyra.
Esc. Che Guevara: Kiara Gómez y Nicolás Benítez.
Esc. Comercio N°2: Jazmín Márquez y Bautista Mohr.
Esc. López Jordán: Tatiana Viera y Thiago Peralta.
Colegio Renacer: Tiziana García y Rodrigo Alcoba.
Esc. Bachillerato Artístico: Analuz Bazarelli y Juan Pablo Godoy.
Esc. Mariano Moreno: Ivon Rougier y Lautaro Gaite.
Colegio Capuchinos: Clara Lower y Fausto Sigot.
Esc. Vélez Sarsfield: Stefanía Conrrado y Thiago Pérez.
Colegio Itatí: Morena Lechini y Bautista Ferreira.
Esc. Jorge L. Borges: Naiara De León y Tiziano Pacor.
Colegio Nacional: Rosario Portillo y Enzo Ramírez.
Esc. Damián P. Garat: Gianna Grigolatto y Tadeo Esteves.
Esc. Augusto Niez: Aldana Da Silva y Damián Gauna.
Esc. Crear: Sara Morier y Ayrton Luna.
Esc. República de Entre Ríos: Nahiara Sarmiento y Uriel Leguizamón.
La expectativa crece entre la comunidad estudiantil y concordiense en general, ya que la elección de reinas y reyes es uno de los momentos más esperados dentro de los festejos de la Semana del Estudiante en Concordia.
