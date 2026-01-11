Edgardo Franco se quedó con la Maratón de Reyes en Concordia

El gran ganador de la jornada fue Edgardo Franco, oriundo de Azara, Misiones, quien se mostró como amplio dominador de la prueba y se quedó con el primer puesto tras completar el circuito en un excelente tiempo de 30 minutos y 45 segundos. Franco marcó el ritmo desde los primeros tramos y sostuvo la ventaja hasta cruzar la meta.

El segundo lugar fue para el atleta uruguayo Nicolás Espinosa, quien arribó apenas segundos después con un registro de 30 minutos y 53 segundos, mientras que el podio lo completó el concordiense Martín Méndez, que finalizó tercero con un tiempo de 31 minutos y 17 segundos, recibiendo el reconocimiento del público local.

En cuanto al desarrollo, Franco, Espinosa y Méndez transitaron juntos hasta 7, es decir zona de San Lorenzo y La Madrid, y a partir de allí el ganador cambio de ritmo, justamente en la subida de San Lorenzo hizo una gran diferencia.

En la clasificación femenina, la victoria quedó en manos de Joana Navarrete, representante de la ciudad de Gualeguaychú, quien se impuso con autoridad. El segundo puesto fue para Ximena Simeone, de Puerto Yeruá, y el tercer lugar para Daniela Penoni, de Chajarí, completando así una destacada actuación de las atletas entrerrianas.

Una vez más, la Maratón de Reyes ratificó su importancia deportiva y social, consolidándose como un evento que convoca a corredores de distintos puntos del país y la región, y que transforma a Concordia en una verdadera fiesta del atletismo.

Clasificación,

1-Edgardo Franco de Misiones

2-Espinosa Nicolás, Minas, Uruguay

3-Martin Franco, Concordia

4-Agustin Lima, Salto Uruguay

5-Cleinton Nacimiento Rocha Jardin, Uruguaiana Brasil

6-Silvio Altamirano, Concordia

7-Bruno Medina Colombo, Concordia

8-Luis LaveZzi, Colon

9-Franco Miranda, Capilla del Señor

10-Luis Mendieta, Salto

Damas