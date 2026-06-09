Edgardo Kueider afronta desde este martes el juicio en Paraguay por contrabando de casi US$ 211 mil

Luego de más de un año y medio con prisión domiciliaria en Asunción, el exsenador nacional entrerriano Edgardo Kueider será sometido a juicio desde este martes en Paraguay, junto a su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel, por el delito de contrabando en grado de tentativa.

El proceso comenzará a las 8 y estará en manos del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por los jueces Elsa García, Matías Garcete Piris y Adriana Planás.

Según la acusación fiscal, el exsenador y su pareja intentaron cruzar el Puente Internacional de la Amistad —que une Brasil con Paraguay— con poco más de US$ 211.000, 640.000 guaraníes y cerca de $4.000.000 argentinos sin declarar, ocultos en una mochila.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando fueron interceptados por las autoridades paraguayas en el paso fronterizo.

Desde entonces, Kueider y Guinsel cumplieron arresto domiciliario, primero en un lujoso complejo en el centro de Asunción, luego en un dúplex y finalmente en un departamento en un edificio periférico de alta gama.

Tras su detención, el exsenador ratificó en varias oportunidades su inocencia con el argumento de que los fondos no le pertenecían. “No son míos, ni siquiera son de mi acompañante. Son de operaciones que ella estaba haciendo en Paraguay, de intermediación. Entramos y salimos de Paraguay esa noche. Eso está declarado”, sostuvo el año pasado en declaraciones radiales.

En caso de ser declarado culpable, Kueider enfrenta una pena de dos años y medio de prisión. Sin embargo, para el cómputo de una eventual condena se considerará el año y medio que ya cumplió con prisión domiciliaria.

Originalmente, el juicio iba a celebrarse el 24 de noviembre pasado, pero la fecha se reprogramó para el 20 de abril de este año. La cita volvió a postergarse a pedido de la Fiscalía, debido a la extensión de otro juicio que se desarrollaba en paralelo.

En ámbitos judiciales paraguayos se habla de un debate que podría completarse en dos audiencias, aunque no se descarta que se extienda a cuatro o cinco jornadas.

En la discusión entrarán en juego cuestiones vinculadas a la declaración del dinero que llevaban Kueider y su secretaria, así como los trámites que debían completar previamente al ingreso a Paraguay.

Habrá que esperar a la decisión judicial de ese país para conocer cómo encuadran el hecho y los delitos imputados en el marco de la legislación paraguaya.

Las causas abiertas en la Argentina y el pedido de extradición

Mientras la Justicia de Paraguay avanzaba en la causa por contrabando, el exsenador protagoniza otros dos procesos judiciales en la Argentina por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos.

Uno de esos expedientes tramita en la Justicia provincial de Concordia, Entre Ríos, y el otro en los Tribunales Federales de San Isidro, por lo que la Corte Suprema debe definir cuál de las jurisdicciones se quedará con la investigación.

En ese contexto, la titular del Juzgado Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, pidió la extradición de Kueider y elevó a juicio la causa contra los presuntos miembros de una asociación ilícita que, según la acusación, habría sido encabezada por el exlegislador.

En ese proceso, Kueider está imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de activos.

De acuerdo con la investigación de Arroyo Salgado, el exsenador habría utilizado estructuras societarias para adquirir bienes de lujo que no coincidirían con sus ingresos declarados.

En ese marco, la magistrada solicitó al Senado el desafuero de Kueider, una medida que fue aprobada con 60 votos afirmativos, 6 negativos y 1 abstención.

Análisis Digital