Edición especial de la Feria Paseo del Río en la Costanera de Concordia por el Día de la Mujer

En esta oportunidad, la feria tendrá una edición especial en el marco del Día Internacional de la Mujer, con la participación de emprendedores, artesanos y productores locales que ofrecerán una amplia variedad de productos. Entre las propuestas se podrán encontrar artesanías, elaboraciones regionales y distintas opciones gastronómicas, generando un espacio ideal para recorrer y disfrutar en familia.

La actividad es organizada por la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo y tiene como objetivo seguir fortaleciendo los espacios de comercialización para quienes forman parte de la economía social de la ciudad.

Andrea Popelka, organizadora de la feria, destacó que esta iniciativa busca continuar impulsando el trabajo de los emprendedores locales, permitiéndoles exhibir y vender sus productos en un espacio emblemático como lo es la Costanera de Concordia.

Además, señaló que en esta edición especial por el Día de la Mujer se busca reconocer el trabajo y el esfuerzo de muchas emprendedoras que forman parte de la feria y que, a través de sus proyectos, contribuyen al desarrollo de la economía local.

La jornada también contará con propuestas artísticas y musicales, ya que desde las 20 horas se presentará en vivo Ani Viera, con la animación de Mario Cáceres, sumando música y entretenimiento a la tarde.

Desde la organización invitan a vecinos y turistas a acercarse para disfrutar de una tarde al aire libre, acompañar a los emprendedores y compartir en familia en uno de los espacios más concurridos de la ciudad.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas